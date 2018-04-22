 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 22 نيسان (أبريل) 2018

الاتحاد الإفريقي يدعو أطراف النزاع في جنوب السودان للالتزام بعملية السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 22 أبريل 2018- حث وفد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي جميع الاطراف المنخرطة في الصراع بجنوب السودان على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام.

وفي ختام زيارته التي استمرت ستة أيام للدولة التي تنزلق في حرب أهلية حثت الوفد الأطراف المتحاربة على السماح بالمصالحة الحقيقية وضمان نجاح الجولة المقبلة من منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى.

وقال الوفد في بيان مشترك السبت " "أكد وفد مجلس السلم والأمن استعداد جميع أصحاب المصلحة في الاتحاد الأفريقي على بذل أي جهد لدعم الإيقاد وأطراف جنوب السودان للتغلب على التحديات التي تواجه عملية السلام".

وعبر فريق الاتحاد الأفريقي عن تضامن الاتحاد الأفريقي ودعمه الكامل لإيجاد سلام دائم في جنوب السودان، وزاد "أكد وفد مجلس السلم والأمن مجددا تقدير الاتحاد الأفريقي لهيئة الإيقاد والبلدان المجاورة، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وكذلك الشركاء الدوليين لجهودهم الدؤوبة للمساعدة في استعادة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان".

وقال فريق بعثة الاتحاد الأفريقي إنه يتطلع إلى وضع جدول زمني جديد للمرحلة الختامية لمحادثات السلام لإتاحة الفرص لمزيد من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، مشدداً على أهمية دور اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى المعنية بجنوب السودان بهدف إعادة السلام الذي طال انتظاره في البلاد ووضع حد للتحديات الإنسانية لا سيما معاناة شعب جنوب السودان.

وشاركت البعثة قلقها مع جوبا بشأن مركزية المحكمة المختلطة لعملية السلام وشددت على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والحكومة من أجل تعزيز جميع الترتيبات لإنشاء المحكمة سعيا لتحقيق العدالة الانتقالية.

تأتي زيارة الوفد في أعقاب زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى جنوب إفريقيا حيث التقى زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة نائبه السابق مشار منذ ديسمبر 2013. وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"فيل" الروات (1+2) 2018-04-22 18:01:42 كتب: السر سيد أحمد الاعلان التحريري المنشور في موقع "أويل برايس" المتخصص في الشؤون النفطية يوم الاحد الماضي عن حقل الروات جنوب غرب كوستي وأثار الكثير من الاهتمام واللغط لم يكن الوحيد من نوعه، فقد لحقه أعلان أخر في نفس (...)

بعد إذن زرقاء اليمامة 2018-04-22 15:19:13 كتب : د.عبد اللطيف البوني (1 ) في المقالات الثلاثة الأخيرة ذهبنا في اتجاه أن الاختراقات التي حدثت في محصول القطن والتي جاءت متأخرة في محصول القمح والتي يمكن ان تمهد للاختراق كبير في العام القادم، وذكرنا بعض نقاط القوة (...)

في الجزيرة نزرع أملنا 2018-04-22 15:16:42 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) أجد العذر للسادة الذين اندهشوا من الكلام الذي سقناه من أن السياسات الزراعية الجديدة تجاه محصولي القطن والقمح في مشروع الجزيرة في موسم 2017\2018 الحالي احدثت اختراقاً وانه يمكن التوسع في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.