الاتحاد الافريقي يعتمد في تقييمه للوضع في السودان على وزيرة سابقة للبشير

الخرطوم 20 مايو 2019- قال اتحاد الدبلوماسيين السودانيين ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى الفكي يركن في تقييم للأوضاع في السودان على أميرة الفاضل السودانية التي تعمل كمفوضة للشؤون الاجتماعية في الاتحاد الافريقي.

أميرة الفاضل تتحدث إلى البشير في نواكشوط خلال اجتماعات الاتحاد الافريقي في 27 يونيو 2018م

جاء ذلك في خطاب بعثه رئيس الاتحاد ابراهيم طه ايوب إلى الفكي في تاريخ 18 مايو اطلعت عليه سودان تربيون وقال فيه ان أميرة تتصرف "بصفتها ممثلة للنظام البائد" مشيرا الى انها عضوا في حزب المؤتمر الوطني وعملت وزيرة في حكوماته المختلفة.

وقال "لقد علمنا الآن أنها تتدخل في عمل منظمتك وتؤثر علاوة على ذلك في قرارك بشأن المسائل التي تؤثر على بلدنا".

وشدد بعد ذلك "لا يمكننا أن نقبل أن نرى مفوضية الاتحاد الأفريقي تستخدم كوسيلة لإعادة القمع والفساد إلى السودان وعدم الاستقرار في المنطقة".

والمعروف ان أميرة الفاضل كانت وزيرة الرعاية الاجتماعية في حكومة الرئيس و انتخبت في يناير 2017م مفوضة للشؤون الاجتماعية .

وكانت قوى الحرية والتغيير قد استأت مؤخرا من عدم قيام مفوضية الاتحاد الافريقي في بيان لها مؤخرا بإدانة الهجوم على المعتصمين الذي راح ضحيته خمسة من الشباب وضابط من الجيش السوداني وجرح فيه اكثر من مائة اخرون.

وكان الاتحاد الافريقي قد مدد لشهرين مهلة لتسليم السلطة لحكومة مدنية كان ان سبق وحددها بـ 15 يوم وذلك استجابة لطلب قيادة المجلس العسكري على الرغم من مخالفة ذلك لإعلان لومي في عام 2000م القاضي بتعليق عضوية الدولة فورا في حالة استلام الحكم من قبل مجموعة عسكرية.