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الاتحاد الافريقي يمهل المجلس العسكري في السودان حتى نهاية ابريل لتسليم السلطة للمدنيين

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الخرطوم 15 ابريل 2019 - شجب مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي بشدة استيلاء الجيش السوداني على السلطة مهددا بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلّم المجلس العسكري الانتقالي المدنيين السلطة في غضون 15 يوما.

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اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي ـ صورة إرشيفية

وقال المجلس في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) اليوم الاثنين إن الوضع في السودان يعبرعن اقتناع الاتحاد الأفريقي بأن الاستيلاء العسكري ليس الرد المناسب على التحديات التي تواجه السودان وتطلعات شعبه.

وأضاف البيان "يؤكد مجلس الأمن والسلم الأفريقي أن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً لا يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من الدستور السوداني الصادر في يوليو 2005 ، وبالتالي ، فهو يقع تحت تعريف التغيير غير الدستوري للحكومة كما هو منصوص عليه في وثيقة الاتحاد الأفريقي المذكورة أعلاه" .

وأكد البيان على ضرورة الانتقال المدني، لافتاً إلى أن الانتقال العسكري سيكون مناقضا لتطلعات شعب السودان وكذلك لوثيقة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وتجدر الاشارة إلى ان أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، نادت المجلس بتفهم الوضع في السودان وشددت على ان استيلاء الجيش على السلطة جاء تلبية لنداء الشعب ولحقن لدماء.

وقالت ان الجيش السوداني يمهد لنقل السلطة إلى السلطة المدنية وأشارت إلى عدد من الاجراءات التي أعلن عنها المجلس العسكري الانتقالي منذ الامس.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تطالب فيه قوى الحرية والتغيير التي قادت المظاهرات في السودان طيلة الاشهر الماضية المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وناشدت فيه دول الترويكا بالاستجابة لرغبات الشعب السوداني.

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