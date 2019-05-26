الامارات تعلن عن دعمها للسودان خلال القترة الانتقالية

الخرطوم 26 يونيو 2019- أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن كامل دعمها للسودان في الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد وأعربت عن ثقتها في مقدرة السودانيين على تجاوز المفاوضات حول ترتيبات هذه المرحلة بسلام.

محمد بن سلمان ولي عهد ابوظبي يستقبل عبدلفتاح البرهان رئيسالمجلس العسكري الانتقالي عند وصوله إلى ابو ظبير في 26 مايو 2019 (صورة وام)

ووصل رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الامارات الأحد في زيارة مدتها يوم واحد التقى خلالها بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية ان الشيخ محمد بن زايد عبر خلال اللقاء بالبرهان "عن ثقته الكبيرة بقدرة الشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية على تجاوز المرحلة الحالية والتوجه إلى المستقبل بروح وطنية واحدة ".

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مساندة السودان في كل ما فيه الخير لشعبها الشقيق.

وأشار أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة فمن خلال الحوار الذي يسعى الى تحقيق الوفاق ستنجح السودان وتحقق مرادها وتعزز استقرارها وبناءها وتبدأ مرحلة جديدة ومزدهرة بخطى واثقة تجاه المستقبل.

وكانت القيادة الاماراتية قد عقدت لقاءات مع عدد قوى المعارضة السودانية سعيا منها لخلق تقارب بين الطرفين حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وتأتي زيارة البرهان للإمارات في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر وزيارة نائبه الفريق ركن محمد حمدان دقلو إلى السعودية.

في الوقت التي تعثرت فيه المحادثات حول مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير نتيجة لتمسك كل منهما بموقفه المطالب برئاسة المجلس العسكري وأغلبية العضوية.

ولم يصدر المجلس العسكري بيانا حول نتائج الزيارة إلا ان وكالة الانباء الاماراتية قالت ان البرهان أعرب عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة تجاه الشعب السوداني مثمنا الدعم الذي قدمته الإمارات الى السودان بهدف تعزيز اقتصادها .

وأعلنت كل الامارات والسعودية في أواخر أبريل الماضي عن تقديم مساعدات مالية وعينية قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان.