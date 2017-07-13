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الأمم المتحدة: جيش جنوب السودان يهاجم معقلا للمتمردين

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جوبا 13 يوليو 2017- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) ديفيد شيرر، ن القوات الحكومية شنت هجمات ضد معقل للمتمردين فى شمال البلاد التى تمزقها الحرب الأهلية.

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رئيس بعثة (يونميس) في جنوب السودان ديفيد شيرر

وأضاف المسؤول الاممي انه كان هناك "قتال عنيف" و "مقلق للغاية" حول بلدة باجاك فى منطقة أعالي النيل الاسبوع الماضى، مما اجبر المدنيين والعاملين فى مجال المساعدات على الفرار.

وكانت باجاك معقلا عسكريا لفصيل المعارضة المسلحة الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار .

وقال شيرر إن ما لا يقل عن 5000 مدنيا أجبروا على ترك منازلهم، لافتا إلى ان آلاف المدنيين من جنوب السودان يفرون الى اثيوبيا المجاورة بينما تتقدم القوات الحكومية نحو باجاك ، معربا عن قلقه البالغ ازاء ما يعد بالفعل اسرع أزمة للاجئين فى العالم.

وأضاف رئيس بعثة يونيمس "ان 25 عاملا على الأقل من عمال الإغاثة إضطروا الى الإنتقال من باجاك والمناطق المحيطة بها بسبب تزايد انعدام الامن".

واكد شيرر انه لا يوجد حل عسكرى للصراع فى جنوب السودان، داعيا كافة الفصائل المتحاربة الى وقف القتال، وأردف "انه من غير المقبول ان يجد 250 من الابرياء والأطفال أنفسهم في منطقة خالية وأنهم رهينة للاطراف المتحاربة".

واندلع النزاع في جنوب السودان في منتصف 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه مشار بمحاولة تدبير انقلاب. ومنذ ذلك الحين قتل عشرات الآلاف من الناس وشرد أكثر من مليوني شخص .



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