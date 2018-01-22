الأمم المتحدة: مقتل 28 عامل إغاثة بجنوب السودان في 2017

جوبا 22 يناير 2018- قالت الامم المتحدة في بيان لها الأحد إن ما لا يقل عن 28 عاملا في مجال المساعدات الإنسانية قتلوا بجنوب السودان خلال العام 2017.

لاجؤون من جنوب السودان يحملون مواد اغاثة في الطريق لمعسكر بيديبيدي للاجئين، شمال أوغندا (صورة لـ UNHCR)

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان هناك ايضا عدة حوادث تعرض لها عمال الاغاثة أثناء قيامهم بعملهم وسجلت حالات عنف ذات صلة بما فى ذلك عمليات القتل والنهب والتهديدات.

وقال أحدث تقرير نشره المكتب "في العام 2017 أبلغت وكالات الإغاثة في جنوب السودان عن 1،159 حادثة منع دخول المساعدات الإنسانية وهو أعلى عدد من الحوادث في العام والذي يمثل زيادة كبيرة مقارنة ب 908 حادثة في العام 2016 و909 حادثة في العام 2015".

تجدر الاشارة الى ان عشرات الالاف من مواطني جنوب السودان لقوا مصرعهم وشرد أكثر من مليوني شخص في اسوأ حرب اهلية تنزلق فيها البلاد منذ انفصالها عن السودان 2011.

وفي نوفمبر من العام الماضي أمر رئيس جنوب السودان سلفا كير بحرية تحرك وكالات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.

وعلى الرغم من ذلك تواصلت الهجمات على عمال الاغاثة وفقا للأمم المتحدة.

ويعتبر جنوب السودان أكثر الاماكن خطورة في العالم لعمال الإغاثة حيث قتل ما لا يقل عن 95 شخصا منذ بدء الحرب في البلاد.

وتشكل الهجمات ضد عمال الإغاثة الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب.