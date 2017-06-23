البرلماني السوداني ينتخب نائبا ثالثا للرئيس ويعتمد كتلة جديدة

الخرطوم 23 يونيو 2017 ـ انتخب أعضاء البرلمان السوداني، يوم الجمعة، عبر تصويت سري آحمد آدم التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل من بين أربعة مرشحين، نائبا ثالثا لرئيس المجلس الوطني، كما البرلمان كتلة جديدة باسم "قوى التغيير".

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وعقد المجلس جلسة صباح الجمعة برئاسة ابراهيم احمدعمر جرى فيها التصويت السري لاختيار النائب الثالث للبرلمان وذلك حسب المادة (11) من لائحة أعمال المجلس والتي تنص على أن يكون لرئيس المجلس ثلاثة نواب.

وفاز المرشح أحمد آدم التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل بمنصب نائب الرئيس من بين أربعة مرشحين بعد أن تحصل على 176 صوتا من جملة 225 صوتا.

وأكد رئيس المجلس ابراهيم أحمد عمر أن القرار يسري من تاريخه وعزا ذلك لحاجة البرلمان لمعاون ثالث مشيرا للعمل المكثف الذي يقوم به وللمسؤوليات الكبيرة، وأبدى أمله في أن يكون نائب الرئيس الجديد قدر المسؤولية.

إلى ذلك أعفى البرلمان رؤساء لجانه الدائمة ونوابهم وحل اللجان، وتم ترشيح 14 رئيس لجنة جديد حسب اللائحة على أن يتم قرار التنفيذ في الأول من يوليو القادم.

وتشير "سودان تربيون" غلى أن من بين المرشحين عثمان آدم نمر رئيسا للجنة التشريع ومحمد المختار رئيسا للجنة الخارجية واللواء الهادي أحمد حامد رئيسا للجنة الأمن وبشير آدم رحمة رئيسا للزراعة والطيب الغزالي للشؤون الاجتماعية والطيب مصطفى للإعلام.

واعتمد البرلمان كتلة قوى التغيير برئاسة ابو القاسم برطم وعضوية 26 عضوا لتكون اضافة للكتل البرلمانية الخمس الموجودة.

وينتظر أن تقود الكتلة الجديدة خطا مغايرا في البرلمان الذي يسيطر عليه نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ويود الكتلة النائب المستقل "برطم".