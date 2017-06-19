البرلمان السوداني يقر تصدير إناث الإبل وسط عاصفة من الجدل

الخرطوم 19 يونيو 2017 ـ أقر البرلمان السوداني، الإثنين، تصدير إناث الإبل وسط عاصفة من الجدل، بينما اعتبر نواب القرار "خيانة عظمى".

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

واستدعى البرلمان وزير الثروة الحيوانية للإجابة على سؤال مقدم من العضو المستقل، أبو القاسم برطم، حول تفعيل قرار مجلس الوزراء للعام 2008 والذي يسمح بتصدير إناث الإبل.

وحرك 50 من مصدري الماشية الحية دعوى بالمحكمة الدستورية، أعلى جهة قضائية بالبلاد، الأسبوع الماضي ضد الحكومة ووزارة الثروة الحيوانية لسماحها بتصدير إناث الإنعام للخارج واعتبروه إهدارا لموارد البلاد ويؤدي لضياع السلالات الجيدة من الأنعام التي يمتاز بها القطيع السوداني.

وتباينت آراء النواب حول إجابة وزيرة الثرورة الحيوانية بشأن تصدير الإناث الأمر الذي دعا رئيس البرلمان لعرض إجابة الوزير للتصويت.

وإنحاز النواب لصالح إجازة تصدير إناث الثرورة الحيوانية بفارق صوت واحد، وبلغ عدد الموافقين على قرار التصدير 94 صوتاً، والمعترضين 93 صوت، فيما امتنع خمسة عن التصويت.

وأكد وزير الثروة الحيوانية، بشاره جمعة أرو، أن السماح بتصدير إناث الإبل يتم وفق ضوابط منها أن تكون كبيرة في السن، وغير منتجة، وبها عيوب خلقية في الضرع والجهاز التناسلي.

وقال أرو إن القرار صدر بناءً على تقرير فني من لجنة خبراء وعلماء شكلها مجلس الوزراء أوصت بتصدير الإناث وفقا للضوابط المذكورة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت القرار بطريقة متوازنة للحفاظ على الثروة الحيوانية وفقا لضوابط تحكم صادرات الإناث.

وأكد أن نسبة الإناث المصدرة تبلغ 65% مقابل 35% للذكور وأن أعلى نسبة للتصدير بلغت 17% لصادر إناث الإبل، موضحاً أن مبررات القرار بسبب الحظر الشامل للثروة الحيوانية عقب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع الذي ضرب دول أفريقية في وقت سابق، وزاد "هذا الحظر أدى الى تكدس عدد كبير من الثروة الحيوانية".

ورفض مقدم السؤال النائب أبو القاسم برطم، مبررات الوزير واعتبر تصدير الإناث الحية "خيانة عظمى" للوطن، وهاجم برطم خلال المدولات حول سؤاله، إجازة البرلمان لتصدير الإناث.

وقال إن حديث الوزير عن السماح بتصدير الإناث التي بها عيوب خلقية أو غير منتجة غير مقبول بجانب أنه لا يوجد معايير في التصدير، واستدل بتصدير أفضل أنواع الإناث، وطالب بإيقاف الأمر فوراً.

واتهم عضو البرلمان، محمد إدريس آدم، نافذين في الدولة بالضلوع في عمليات تهريب إناث الإبل، مطالباً بملاحقتهم وتقديمهم الى محاكمة، قائلا: "إن الإناث التي تصدر منتجة، وهناك تهريب يحدث لها".