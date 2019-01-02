البرلمان السوداني يمدد الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان

الخرطوم 2 يناير 2019- وافق البرلمان السوداني الأربعاء على المرسوم الرئاسي الداعي لتمديد حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا.
- البرلمان السوداني من الداخل
وكان البرلمان أحال المرسومين الى لجنة طارئة لدراستهما حيث أقرت بالمبررات الداعية لتمديد الحالة ستة أشهر أخرى تنتهي في 20 يونيو المقبل.
واستند القرار الى انتشار شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات، ووجود كميات من الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، بالإضافة لتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد، فيما يخص ولاية كسلا فضلاً عن انتشار العربات غير المقننة وعبور بعض عناصر التمرد الذي هدّد الأمن والاستقرار بولاية شمال كردفان.
وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف والنيل الأبيض ومدن دنقلا وبربر وعطبرة بالولاية الشمالية.
وتعيش 9 ولايات من جملة الولايات البلاد الـ 18 حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكسلا وشمال كردفان.
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