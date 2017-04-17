البرلمان السوداني يمرر تعديلات الدستور بالإبقاء على صلاحيات الأمن

البرلمان 17 أبريل 2017 ـ مررت الهيئة التشريعية القومية في السودان (البرلمان ومجلس الولايات) بالأغلبية،في مرحلة السمات العامة، التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، بالابقاء على صلاحيات جهاز الأمن، واسقاط مادة الزواج بالتراضي المثيرة للجدل.

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

وفي الأثناء وجه قيادي بارز بالمؤتمر الوطني انتقادات للجنة التعديلات لانشغالها بالصياغات والخلافات من دون الاهتمام بتوسيع الحريات.

وابقي تقرير اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية الذي قدمته بدرية سليمان رئيسة اللجنة الاحد على "جهاز الأمن كقوة نظامية بدون تقليص صلاحياته"، كما اسقطت مادة الزواج بالتراضي واشترطت وجود الولي.

ودافع نواب من الحزب الحاكم بشدة عن الابقاء على صلاحيات جهاز الأمن واعتبروا أن المهددات الأقليمية والدولية التي توجهها البلاد تتطلب تقويته وليس تقليص صلاحيات، وقالت النائبة والقيادية بالمؤتمر الوطني سامية احمد محمد إن "تقليص صلاحيات جهاز الأمن تعني تفكيكه الذي يمثل تفكيكا للدولة".

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو مقترح تقليص صلاحيات جهاز الأمن الذي أسقط بأنه "يجعل الجهاز مركزاً للبحوث، ويمثل دعوة للفوضى ويقلب الأمور رأسا على عقب".

لكن النائب المستقل أحمد صباح الخير طالب بتعديل قانون الأمن "السالب للحريات والحقوق، ووضع ضوابط تتيح للاحزاب السياسية ممارسة حرياتها بكل شفافية، وحسم تجاوزات منسوبيه بالرقابة القضائية وعدم اطلاق يده ليفعل ما يشاء وان يكون داعما لدولة القانون وليس لجماعة أو كيان محدد".

ووجه عضو البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر انتقادات عنيفة للجنة التعديلات الدستورية، ووصف اعتراض رئيسة اللجنة الطارئة بدرية سليمان على اللغة الخاصة بالتعديلات الدستورية بأنه "اعتراض ضعيف وغريب"، وقال إنه لا بد من تطوير اللغة حسب المفاهيم.

وتابع "القول بأن اللغة غريبة غير صحيح"، وشدد خلال على "ضرورة توسيع الحريات بوصفها هدف كلي من إجراء التعديلات"، وأضاف "كان ينبغي أن تركز اللجنة على ذلك وليس الصياغات والخلافات والآراء الفقهية"، منبها إلى أن مسألة الولي فى زواج التراضي ليست من بين النصوص المقترحة وأن الفكرة من المادة أن لا يُعطى الولي الإذن لمنع المرأة من إرادتها في الزواج إذا كانت راغبة.

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن محمد علي المادة (15) من التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بزواج التراضي، واعتبر "أنها أمر جديد ومنافية للعُرف"، مشيراً إلى أن الزواج بدون ولي لا يجوز.

ووافق نواب الهيئة على إلغاء مقترح التعديل في المادة (38)، الخاصة بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، و"لانها تبيح الكفر بالله صراحةً والخروج والتحلل من الأديان وتؤدي إلى فوضى قانونية".

ورفضت اللجنة اللجنة الطارئة فى تقريرها استخدام كلمة (الطلاقة)، في التعديلات المقترحة واستعاضت عنها بـ(الحرية).

وقالت بدرية سليمان إن بنود المادة محلها القانون لا الدستور، كما ألغى المقترح الخاص بـ"الحرمة من الرق والسخرة"، واستبدل بمادة جديدة حظرت "الرق والاحتباس أو السخرة كرهن دون أمر قضائي".