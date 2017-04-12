البرلمان السوداني يمنح النواب حق التوصية بعزل رئيس الوزراء

الخرطوم 12 أبريل 2017- أجاز البرلمان السوداني بالاغلبية تعديلات لائحة تنظيم أعمال المجلس، ومنح نوابه حق الدفع بتوصية لرئيس الجمهورية لعزل رئيس الوزراء.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

ومنحت اللائحة المعدلة التى أجازها البرلمان الأربعاء النواب حق "الدفع بتوصية لرئيس الجمهورية بعزل رئيس الوزراء من منصبه اذا قرر البرلمان سحب الثقة منه ، بعد الفراغ من إستجوابه.

واشترط التعديل لاستجواب رئيس الوزراء تأييد 50 من الأعضاء،بدلاً عن المقترح الذي قدمته لجنة التعديلات بتقييد الإستجواب بموافقة 100من عضوية البرلمان.

وسمحت اللائحة لأي نائب بالمجلس بتوجيه سؤال، أو إستجواب رئيس مجلس الوزراء بشرط "ان لا يكون السؤال والاستجواب متعلقان بمصلحة خاصة او صفة شخصية أو ولائية أو محلية بحتة".

وأقرت التعديلات كذلك تقديم جهاز الامن والمخابرات لتقرير أمام لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان، "حول مسألة أو مسائل معينة"، على أن تكون الجلسة مغلقة وترفع تقريرها لرئيس البرلمان مشفوعاً بتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً.

واسقط البرلمان المقترح الذي قدمه النواب المستقلين بتكوين الكتل البرلمانية بواقع 15 أو 50 عضوا، متمسكا بمقترح اللجنة الذي حددها بتوافق 20 نائباً برلمانيا.

وأحالت تعديلات اللائحة طلب رفع الحصانات للنائب العام بدلاً عن وزارة العدل ليكون الجهة المختصة فيما يتعلق بالمسال الجنائية، كما منح التعديل استحداث لجنتين، ليرتفع عدد اللجان الدئمة والمتخصصة الى 14لجنة، مع تعديل في مسميات تلك اللجان.