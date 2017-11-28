البرلمان يجيز قانونا يمنح الحكومة حق تفتيش مواقع شبكة وأجهزة الاتصالات

الخرطوم 28 نوفمبر 2017 ـ أجاز البرلمان السوداني الثلاثاء بالأغلبية مشروع قانون لتنظيم الاتصالات والبريد، يمنح الحكومة حق وتفتيش مواقع شبكة وأجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية.

وأجاز البرلمان تقرير لجنة الاعلام حول مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017، الذي منح جهاز تنظيم الاتصالات "حكومي" مراقبة وتفتيش مواقع شبكة واجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية.

وقال رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان الطيب مصطفى خلال تلاوته التقرير بالبرلمان الثلاثاء، ان "القانون حدد أسس ومعايير وضع التعرفة لخدمات الاتصالات العامة والبريدية، والتي تعتمد على الكلفة الفعلية فضلاً ان تكون عادلة ولا تميز بين المستخدمين".

من جهته قال العضو عبد القادر سالم ان القانون سيضبط الفوضى الناجمة من شركات الاتصالات.

وأكدت وزير الاتصالات تهاني عبد الله، اثناء مداولات النواب حول القانون، أن وزارتها في اشد الحاجة للقانون لأنه يساعد في تطوير المجال.