البرلمان يجيز قانونا يمنح الحكومة حق تفتيش مواقع شبكة وأجهزة الاتصالات

الخرطوم 28 نوفمبر 2017 ـ أجاز البرلمان السوداني الثلاثاء بالأغلبية مشروع قانون لتنظيم الاتصالات والبريد، يمنح الحكومة حق وتفتيش مواقع شبكة وأجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية.
وأجاز البرلمان تقرير لجنة الاعلام حول مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017، الذي منح جهاز تنظيم الاتصالات "حكومي" مراقبة وتفتيش مواقع شبكة واجهزة ونظم خدمات الاتصالات بجانب مواقع الخدمات البريدية.
وقال رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان الطيب مصطفى خلال تلاوته التقرير بالبرلمان الثلاثاء، ان "القانون حدد أسس ومعايير وضع التعرفة لخدمات الاتصالات العامة والبريدية، والتي تعتمد على الكلفة الفعلية فضلاً ان تكون عادلة ولا تميز بين المستخدمين".
من جهته قال العضو عبد القادر سالم ان القانون سيضبط الفوضى الناجمة من شركات الاتصالات.
وأكدت وزير الاتصالات تهاني عبد الله، اثناء مداولات النواب حول القانون، أن وزارتها في اشد الحاجة للقانون لأنه يساعد في تطوير المجال.
أخر الآراءمعطف فلاديمير بوتين 2017-11-25 23:31:59 كتب : مصطفى عبد العزيز البطل mustrafabatal@msn.com (1) لا صلة لحديثنا بمعاطف الصوف التي نرتديها لمقاومة البرد او معاطف الفرو التي ترتديها نساء الفرنجة من قبيل الأناقة المترفة على اطلاقها، وانما هو معطف واحد فقط يحمل (...)
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)
سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)
المزيد