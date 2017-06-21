البرلمان يجيز قرض ربوي وسط رفض نواب (الشعبي)

الخرطوم 21 يونيو 2017 ـ أجاز البرلمان السوداني، الأربعاء، اتفاقية قرض ربوي لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمنطقة "الباقير" جنوبي الخرطوم، وسط جدل ورفض من نواب المؤتمر الشعبي.

نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

وتنص الاتفاقية التى وقعت مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على تمويل محطة الباقير الحرارية بمبلغ 51 مليار دينار كويتي، ما يعادل 172 مليون دولار أميركي، بفائدة 2% لتوليد 350 ميغاواط.

ويتم تسديد القرض بحسب الاتفاقية على مدى 20 عاماً بنظام أقساط دورية نصف سنوية بعد فترة سماح سبع سنوات، تبدأ من تاريخ سداد الصندوق أول طلب سحب من حصيلة القرض، فيما يسدد أصل القرض على 41 قسطاً نصف سنوي وتبلغ الفائدة السنوية المتحصلة من القرض 2%.

وأقرت لجان "المالية، الطاقة، التشريع والعدل، والخارجية" بالبرلمان في تقريرها حول الاتفاقية المقدمة للبرلمان الأربعاء، بربوية القرض لكنها طالبت بإجازته بإعتبار أن آلية دراسة مشروعات اتفاقيات القروض بالفائدة بمجلس الوزارء جوزت الحصول على القروض الربوية لحوجة البلاد للتمويل وعدم وجود بدائل للتمويل بالطرق المشروعة.

وقالت اللجان في تقريرها إن المشروع يهدف لسد جزء من الفجوة القائمة والمتزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بإنشاء محطة الباقير جنوب الخرطوم لإنتاج 350 ميغاواط وتشغيلها بالغاز الطبيعي.

وأبدت البرلمانية عن حزب المؤتمر العشبي، نوال الخضر، استغرابها من عرض اتفاقية ربوية لإجازتها بالبرلمان، قائلة "أول مرة أعرف ان هناك من يجيز ما حرمه الله".

وشددت على عدم وجود ضرورة لإجازة القرض الربوي، مشيرةً إلى أن السودان به أراض شاسعه يجب استغلالها بالاستصلاح، واضافت "ليس علينا الا أن نقول نحن لسنا دولة إسلامية ونتعامل بالربا".

كما اعترض رئيس لجنة التجارة والصناعة القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، على إجازة القرض الربوي، مطالباً بضرورة البحث عن صيغ إسلامية للتمويل عن طريق المرابحة.