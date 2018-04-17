 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 17 نيسان (أبريل) 2018

البرلمان يرفض بالإجماع رد وزير النفط حول أزمة الوقود

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 أبريل 2018- رفض البرلمان السوداني الثلاثاء بالإجماع اعتماد رد وزير النفط على مسألة مستعجلة بشأن أزمة الوقود التي تضرب البلاد.

JPEG - 120.4 كيلوبايت
البرلمان السوداني من الداخل

وتفاقمت أزمة الوقود في السودان مطلع أبريل الجاري وشهدت على إثرها العاصمة الخرطوم شللا في حركة المواصلات العامة.

ورغم انفراج الأزمة بالخرطوم حاليا، إلا ان بعض الولايات مازالت تعاني، بسبب توقف مصفاة الخرطوم للنفط عن العمل لدواعي الصيانة الدورية.

وقالت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان التي ترأست الجلسة الثلاثاء إن "رد الوزير لم يمس الأسئلة الواردة المقدمة من النواب".

وعزا وزير النفط د. عبد الرحمن عثمان في رده أزمة الوقود بالبلاد إلى عدم توفر التمويل اللازم لصيانة مصفاة الخرطوم في الوقت المحدد، وحمل محطات الوقود مسؤولية الأزمة، لتوقف بعضها عن البيع رغم وجود الوقود فيها.

وقال إن "الكميات المسحوبة في ولاية الخرطوم فاقت المخصص لها حتى بلغت 5500 طن جازولين في اليوم، مما يؤكد بأن الوقود متوفر"، مشيراً إلى أن هذه الكمية تفوق الاستهلاك اليومي.

وأفاد الوزير إن "زيادة الطلب ليس له تفسير سوى أنه للتخزين أو التهريب"، وكشف عن أن الاحتياج اليومي 8800 طن من الجازولين، و3650" طن من البنزين.

واقترح العضو فتح الرحمن فضيل تحويل المسألة المستعجلة لسؤال ليجيب عليه الوزير في وقت لاحق وصوت جميع النواب على المقترح بالإجماع.

و قال النائب عن دائرة الفشقه مبارك النور ان رد الوزير "غير مقنع وغير واضح، و لم يجب على الأسئلة المطروحة ..الوزير تلى فذلكة تاريخية و نحن نريد خمس كلمات الوقود عن سبب نقص الوقود".

من جهة أخرى شن وزير النفط هجوما على الصحفيين المكلفين بتغطية البرلمان ووصفهم بسوء الأدب في أعقاب الحاحهم للحصول على تعليق منه عقب جلسة البرلمان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

النظام و داعش.. الإستثمار في الإرهاب 2018-04-16 19:49:27 كنبت : سلمى التجاني أثارت عودة سودانيات من صفوف تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) بليبيا، في بداية هذا الشهر، علامات إستفهام حول الدور الحقيقي الذي يقوم به النظام الحاكم بالخرطوم فيما يتعلق بالإرهاب، أهو محاربة أم استثمار. (...)

برلين .. لقاء العِصِي الغليظة 2018-04-15 16:15:35 بقلم : سلمى التجاني ينعقد غداً الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين ، لقاء بين الحكومة السودانية وفصيلين من فصائل دارفور المسلحة ، بتسهيلٍ من الحكومة الألمانية . وقد كشف سفير المانيا بالخرطوم أولريشي كلوكنر في مارس الماضي (...)

الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٣-٤) 2018-04-15 10:54:50 مصطفى عبد العزيز البطل *الجزيرة أبا والتاريخ الشيوعي للبشير* —- ارتبطت الجزيرة أبا في ذهني بالعنف الدموي، وكنت قد سمعتُ باسمها لأول مرة عام ١٩٧٠م وأنا في مدارج الطلب تلميذاً في المرحلة المتوسطة، ومدينتي عطبرة تمور (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.