البرلمان يرفض بالإجماع رد وزير النفط حول أزمة الوقود

الخرطوم 17 أبريل 2018- رفض البرلمان السوداني الثلاثاء بالإجماع اعتماد رد وزير النفط على مسألة مستعجلة بشأن أزمة الوقود التي تضرب البلاد.

البرلمان السوداني من الداخل

وتفاقمت أزمة الوقود في السودان مطلع أبريل الجاري وشهدت على إثرها العاصمة الخرطوم شللا في حركة المواصلات العامة.

ورغم انفراج الأزمة بالخرطوم حاليا، إلا ان بعض الولايات مازالت تعاني، بسبب توقف مصفاة الخرطوم للنفط عن العمل لدواعي الصيانة الدورية.

وقالت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان التي ترأست الجلسة الثلاثاء إن "رد الوزير لم يمس الأسئلة الواردة المقدمة من النواب".

وعزا وزير النفط د. عبد الرحمن عثمان في رده أزمة الوقود بالبلاد إلى عدم توفر التمويل اللازم لصيانة مصفاة الخرطوم في الوقت المحدد، وحمل محطات الوقود مسؤولية الأزمة، لتوقف بعضها عن البيع رغم وجود الوقود فيها.

وقال إن "الكميات المسحوبة في ولاية الخرطوم فاقت المخصص لها حتى بلغت 5500 طن جازولين في اليوم، مما يؤكد بأن الوقود متوفر"، مشيراً إلى أن هذه الكمية تفوق الاستهلاك اليومي.

وأفاد الوزير إن "زيادة الطلب ليس له تفسير سوى أنه للتخزين أو التهريب"، وكشف عن أن الاحتياج اليومي 8800 طن من الجازولين، و3650" طن من البنزين.

واقترح العضو فتح الرحمن فضيل تحويل المسألة المستعجلة لسؤال ليجيب عليه الوزير في وقت لاحق وصوت جميع النواب على المقترح بالإجماع.

و قال النائب عن دائرة الفشقه مبارك النور ان رد الوزير "غير مقنع وغير واضح، و لم يجب على الأسئلة المطروحة ..الوزير تلى فذلكة تاريخية و نحن نريد خمس كلمات الوقود عن سبب نقص الوقود".

من جهة أخرى شن وزير النفط هجوما على الصحفيين المكلفين بتغطية البرلمان ووصفهم بسوء الأدب في أعقاب الحاحهم للحصول على تعليق منه عقب جلسة البرلمان.