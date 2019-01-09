البرلمان يصادق على أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات التسعة

الخرطوم 9 يناير 2019-اعتمد البرلمان السوداني الأربعاء، مشروع قرار بالموافقة على ترشيحات رئاسة الجمهورية لأعضاء مفوضية الانتخابات، قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، عثمان آدم نمر.

البرلمان السوداني من الداخل

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن أعضاء المفوضية المعتمدون هم جلال محمد أحمد، وجوزيف سليمان خليل، وفريدة إبراهيم أحمد حسين، وعبد المحمود عبد الحليم، وسهام محمد أحمد بخيت، وسناء عثمان يعقوب أحمد، وعمر على جماع، وعبد الرحيم عبد الوهاب التهامي، واللواء شرطة الفاضل عبد الوهاب العوض.

واتفق النواب خلال مداولاتهم حول الترشيح، على أن الذين تم اختيارهم للمفوضية القومية للانتخابات من "التكنوقراط وأصحاب خبرات أكاديمية وفي مجال الانتخابات وإنهم أشخاص مستقلون".

وكانت رئاسة الجمهورية أودعت منضدة المجلس الوطني كشفاً بالترشيحات وتم إحالته إلى لجنة قيادة المجلس الوطني، التي أكدت موافقتها على الترشيحات وجاءت به للمجلس في مشروع قرار للخروج بقرار المجلس حوله ورفعه لرئاسة الجمهورية.

وقررت الهيئة التشريعية في سياق آخر تمديد دورتها ليوم واحد لعدم اكتمال النصاب المفترض لتمرير مشروع قرار بالموافقة على أعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان.

وينص القرار على رئيس متفرغ إضافة إلى ثمانية أعضاء غير متفرغين يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه.

وضمت الأسماء كلا من فريق شرطة دكتور آدم دليل آدم، الأستاذ يوسف سالم محمد، السفير عبد الرحمن محمد عبد الله ضرار، سيدنا سعيد حامد علي، توفيق مصطفى محمد الحسن، صلاح عمر الشيخ، فليب عبدالمسيح وأحمد حسين محمد الإمام.