البرهان إلى (سوتشي) للمشاركة بالقمة الروسية الإفريقية‎

الخرطوم 22 أكتوبر 2019 - غادر رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.

البرهان غادر الى روسيا للمشاركة في القمة الأفريقية الروسية

ووفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية، يشارك البرهان بالقمة المقررة الأربعاء والخميس، بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويبحث البرهان مع بوتين، في زيارته التي تستغرق يومين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

ومن سوتشي، يتوجه البرهان مباشرة إلى العاصمة الأذرية باكو، للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يعقد خلالها عدة لقاءات.

ويرافق البرهان في زيارته، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق ركن محمد علي إبراهيم.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، تستضيف مدينة سوتشي، الأربعاء والخميس، فعاليات أول قمة روسية إفريقية، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات من القارة السمراء وممثلين عن القطاع الخاص.