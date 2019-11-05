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البرهان : السودان أطلق أول قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية

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الخرطوم 5 نوفمبر 2019- أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إطلاق بلاده لأول قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى – لم يسمها.

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القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وقال البرهان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع حسب تصريح عن مجلس السيادة إن "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة الجوانب العسكرية في البلاد".

وكانت تقارير صحفية نشرت الاثنين قالت إنه أطلق في وقت مبكر من صباح الأحد 3 نوفمبر 2019، صاروخ (لونج مارش – 4 بي في) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين يحمل قمرين صناعيين، أحدهما يخص السودان.. وتم تطوير القمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بعد، SRSS-11 لصالح الحكومة السودانية بواسطة شركة (شنتشن) الفضاء الشرقية الفضائية البحر الأحمر.

وتتمثل أهداف المشروع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة وفعالة من حيث التكلفة وموثوق بها حول رسم الخرائط الطبوغرافية والموارد الطبيعية للتخطيط التنموي واستكشاف الموارد الطبيعية والمراقبة البيئية والرصد الزراعي وتقدير الغلة بالإضافة إلى تطبيقات الأمن والدفاع العامة (الاستخبارات) والدفاع.

وتهدف الحكومة إلى إنشاء صناعة الفضاء في السودان من خلال امتلاك أول قمر صناعي سوداني، وتطوير منشآت أرضية في الخرطوم بحري.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت حكومة السودان أنها قد طورت مؤخراً مجموعة طموحة لتطوير مشاريع الطيران والفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية. والذي يتضمن خطة لإطلاق القمر الصناعي السوداني للاتصالات (SUDASAT-1) والقمر الصناعي السوداني للاستشعار عن بعد (SRSS-1) في الفضاء.



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