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البرهان: بقاء العسكر في السلطة لايمنع حذف السودان من قائمة الإرهاب

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الخرطوم 21 نوفمبر 2019- رفض رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق ركن عبد الفتاح البرهان الربط بين امتناع الولايات المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهابية ووجود العسكريين في سدة الحكم.

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عبد الفتاح البرهان

وقال البرهان في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر" ليل الخميس، إن حوارات عديدة جرت مع واشنطن لإنهاء وضع السودان في قائمتها السوداء دون طائل.

وأضاف "دائما يرددون بأن الأمر رهين بإجراءات وقوانين تتطلب بعض الخطوات التراتبية المعروفة
".

وتابع" هذا الأمر أصاب الشعب بإحباط ونحن نرى أن الأسباب لبقاء السودان في هذه القائمة انتفت".

ونفى البرهان أن يكون المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث الذي التقاه في الخرطوم قبل أيام برر عدم رفع السودان من القائمة بوجود العسكريين على السلطة.

وقال "بوث لم يذكر أن وجود العسكريين هو السبب بل قال إن هناك إجراءات ولن تأخذ وقت طويل ربما تتم في مقبل الأيام".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية ثيبور ناجي، قال الثلاثاء إن الإدارة الأميركية تتحرك "بأسرع سرعة ممكنة" لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار الى ضرورة اكمال حزمة من الشروط الممهدة لعملية الحذف من القائمة، لكنه لفت الى أن بلاده تدعم عملية الانتقال في هذا البلد وتواصل في ذات الوقت الحوار مع الخرطوم حول قامة الإرهاب وكيفية حسمها.

ورفعت واشنطن مطلع أكتوبر 2017، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان لنحو 20 عاما مقرة بـ "إجراءات إيجابية" اتخذتها الخرطوم حيال ملفات عديدة أخضعت للنقاش بين البلدين على رأسها تحقيق السلام وتيسير وصول المساعدات للمتضررين من النزاع.

لكن الولايات المتحدة لا تزال تضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، رغم اعترافها باتخاذه خطوات إيجابية لمكافحته.

وفي سياق ثان أكد البرهان إن الحكومة الحالية التي يرأسها لا ترغب في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن القضاء في السودان يتمتع بالاستقلال ويحظى بثقة الجميع بما يكفل له محاكمة أي شخص.

وبشأن انسحاب القوات السودانية من اليمن قال البرهان إن الجنود المشاركين ضمن التحالف العربي لن يغادروا الأراضي اليمنية قبل إتمام المهام التي ذهبوا لأجلها وهي استعادة الشرعية هناك، أو أن يقرر هذا التحالف الانفضاض.

وكانت تقارير صحفية نقلت قبل أيام عن عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي أن القوات في اليمن في طريقها للانسحاب بعد عودة 10 الاف جندي مؤخرا وانه لا توجد ترتيبات لاستبدالهم بآخرين.



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