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البرهان: دول تقود مبادرات لمنع العقوبات الأفريقية على السودان

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الخرطوم 21 أبريل 2019- كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الأحد عن مبادرة تقودها مصر مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي.

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عبد الفتاح البرهان

وقال في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد إن القارة الإفريقية "تتفهم ما جرى في السودان" وأنه سيتم التوصل الى حل شامل من خلال التعاون المشترك.

وامتدح البرهان تفاعل الاتحاد الأفريقي مع المجلس العسكري لافتا الى تواجد رئيس مفوضيته موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لرغبة الجماهير.

وأشاد البرهان بالدور المصري في هذا الخصوص، كما نبه الى أن المملكة العربية السعودية تعمل أيضا معهم للخروج بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات.

وثمن البرهان موقف روسيا واعترافها بالمجلس العسكري، وقال إنهم تلقوا اتصالات ورسائل كثيرة من دول الجوار والدولة الفاعلة وهي متفهمة لما يجري في السودان.

ومنتصف أبريل الجاري أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في الخرطوم 15 يوما لتسليم الحكم الى قيادة مدنية.

وتحظر لوائح الاتحاد الأفريقي على الدول الأعضاء اكتساب أي شرعية للحكم عبر الانقلاب العسكري، وتخضع الدولة المخالفة لعقوبات قاسية تصل حد الحرمان من عضوية المنظومة الأفريقية.

وأجرى موسى فكي السبت مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت قادة المجلس العسكري وممثلين لقوى المعارضة.

وقال فكي في تصريح بوم الأحد، انهم مستعدون للعمل مع السودان خلال المرحلة الحالية، للتوافق المطلوب الذي يسمح بفترة انتقالية آمنة، وحكومة مدنية تهيئ المناخ لانتخابات حرة ونزيهة.

وأشار خلال لقائه البرهان، إلى وجود بعض الخلافات بين الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد.

وأوضح أن زيارته للبلاد جاءت بطلب من مجلس السلم والأمن الإفريقي، بغرض الاستماع لكل الأطراف بهدف الوصول لاتفاق بين الأطراف السياسية والمجتمعيه مع مؤسسة القوات المسلحة، والمجلس العسكري الانتقالي من أجل الوصول الى فترة انتقالية تضمن السلام والاستقرار في السودان.



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