 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 14 حزيران (يونيو) 2019

البرهان وأفورقي يعيدان فتح الحدود بين السودان وأريتريا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 يونيو 2019- أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الجمعة محادثات خاطفة مع الرئيس الاريتري أسياس أفورقي في أسمرا توجت بالاتفاق على إعادة فتح الحدود بين البلدين وتفعيل التعاون في كافة المجالات.

JPEG - 71.2 كيلوبايت
البرهان انهى قطيعة أفورقي للسودان بزيارة خاطفة لأسمرا .. الجمعة 13 يونيو 2019 (سونا)

ودخل أفورقي في قطيعة طويلة مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير بعد أن قرر الأخير في مطلع العام 2018 أغلاق حدود البلدين وبعث تعزيزات عسكرية كبيرة الى ولاية كسلا الحدودية بعد إعلان حالة الطوارئ فيها تحت ذريعة محاربة التهريب وعمليات تهريب والاتجار بالبشر التي تتم بشكل منسق بتلك الجهات.

وقبل تلك التبريرات تحدث مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني عن إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من اريتريا ومصر، وسبقت تلك التصريحات اتهامات من اسمرا لجارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري.

ورفض الرئيس الأريتيري لاحقا التجاوب مع وساطات قادها رئيس الوزراء الاثيوبي لتطبيع العلاقة بينه والبشير برغم أن الأخير أعلن في أواخر فبراير الماضي من ولاية كسلا إعادة فتح الحدود مع اريتريا لكن أسمرا لم تعر الأمر التفاتا ورفضت فتحها.

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن البرهان وأفورقي عقدا محادثات مشتركة تم خلالها "الاتفاق على فتح الحدود وتسهيل الحركة للمواطنين على أن تقوم السلطات المختصة في البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود عاجلا بصورة رسمية كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات".

وقال القائم بالأعمال في سفارة السودان بإريتريا محمود حمزة محمد إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة قدمها الرئيس الاريتري اسياسي افورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وأشار الى أن وجهات النظر بين الجانبين كانت متطابقة حيث أكد الرئيس افورقي تضامن ودعم اريتريا شعبا وقيادة لحق الشعب السوداني في اختيار خياراته وتحديد مصيره دون اي تدخل أيا كان على المستوى الاقليمي أو الدولي.

وأفاد المدير العام للشؤون الافريقية بوزارة الخارجية السودانية عبد المنعم عثمان البيتي أن البرهان قدم خلال المباحثات تنويرا حول تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

وأوردت الوكالة الرسمية أن الرئيس افورقي أكد دعم بلاده للشعب السوداني ورفض التدخل الاجنبي في شؤون السودان وقال "إن الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتراف سيد الأدلة 2019-06-09 23:00:38 بقلم : محمد عتيق الشاعر الغنائي العذب عثمان خالد ، وهو في منفاه الاختياري في بغداد ، وقد انفعل بتنصيب جعفر نميري "لولاية ثانية" ، كتب قصيدةً بالعربية الفصيحة (وأظنها الوحيدة) ، أذكر مطلعها الذي إذا قرأته تحسب انها كتبت (...)

المجلس العسكري يقف وحده معزولا ! 2019-06-06 17:09:44 الطيب زين العابدين منذ مولد الثورة كانت تساور الكثير من المراقبين لأوضاع السودان شكوك عميقة أن يكون المجلس العسكري الانتقالي، المكون من قوات الدعم السريع وجنرالات جهاز الأمن من الدرجة الثانية وجنرالات الجيش الذين تخطتهم (...)

خيارات الثورة في مرحلة ما بعد فض الإعتصام 2019-06-04 13:00:17 محمد النعمان إن جريمة فض الإعتصام السلمي التي إرتكبتها اللجنة الأمنية الانقلابية يجب أن تضع حداً فاصلاً في وعينا بين تاريخين. فهذه اللجنة التي أسمت نفسها بالمجلس العسكري الانتقالي، بعد انقلابها العسكري على ولي نعمتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.