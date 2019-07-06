البرهان يتعهد بتنفيذ الاتفاق حول الفترة الانتقالية

الخرطوم في 6 يوليو 2019- أعلن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان عن التزامه بتفيذ الاتفاق الخاص بترتيبات الفترة الانتقالية المبرم مع قوى الحرية والتغيير .

وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الاتفاق انهم سيتعاونون مع شركائهم في الحرية والتغيير لبناء الوطن وتحقيق تطلعات شعبه وشدد على تعهد المجلس العسكري بحماية ما تم الاتفاق عليه والحرص على تنفيذه.

وأضاف "فالشراكة كانت هدفنا المعلن والذي سنعمل بروحه ونستكمل به المسيرة حتى بلوغ غايتها وهو قيام الدولة السودانية التي يحلم بها الجميع دولة الحرية والسلام والعدالة"، وهي الشعار الذي رفعته قوى المعارضة في حركتها الاحتجاجية خلال السبعة الاشهر الماضية.

وقال ان الاتفاق لا خاسر فيه وان البلاد تسع للجميع.

وشدد على السودان الجديد سيتم فيه ممارسة نظام الحكم الراشد القائم على الشفافية والمحاسبة والسيادة للقانون.

وشكر في ختام كلمته دول الجوار وأصدقاء السودان الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي للشعب السوداني . وتقدم بالشكر لقوي اعلان الحرية والتغيير وهي تقود القوي السياسية جميعها من اجل بناء الوطن.

وينص الاتفاق على ان تتألف مؤسسات السلطة الانتقالية من مجلس سيادة مكون من ستة مدنيين وخمسة عسكريين تؤول رئاسته للمجلس العسكري خلال الفترة الاولى وحكومة انتقالية يشرف على تعيينها قوى الحرية والتغيير وبرلمان سيكون بعد ثلاث اشهر تعين قوى الحرية والتغيير 67 في المائة من اعضاءه.

كما تم الاتفاق على تكوين لجنة وطنية بدعم افريقي للتحقيق في عمليات قتل المدنيين التي حصلت في البلاد منذ يوم 11 ابريل 2019.