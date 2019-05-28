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البرهان يجري محادثات في اثيوبيا ويلتقي مسؤول بالاتحاد الأفريقي

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الخرطوم 28 مايو 2019- انهى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زيارة خاطفة للعاصمة الاثيوبية اجتمع خلالها برئيس الوزراء آبي احمد، كما التقى مسؤول رفيع بمفوضية الاتتحاد الأفريقي

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رئيس الوزراء الأثيوبي استقبل البرهان بأديس أبابا ..الثلاثاء 28 مايو 2019

وفي مفتتح اللقاء غرس البرهان شجرة مشاركة منه في حملة التشجير التي يرعاها آبي رمزا للعلاقات القوية بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء الأثيوبي برئيس المجلس العسكري ونقل اليه تأكيدات بمساندة بلاده للسودان "في كل الظروف".

وأفاد المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباش في ايجاز صحفي أن البرهان قدم للمسؤول الأثيوبي تنويرا حول الأوضاع في السودان.

وأشار الى أن رئيس المجلس العسكري التقى كذلك بمقر السفارة السودانية بالعاصمة الإثيوبية بالسفير إسماعيل شرقي مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي.

وأكد شرقي اهتمام الاتحاد الإفريقي بتطورات الأوضاع بالسودان واستعداده للمساعدة من أجل التوصل لتوافق سوداني.

وشكر رئيس المجلس العسكري مفوض الأمن والسلم وأكد ثقة السودان في المجلس وتقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي ومبعوثه في الخرطوم مؤكداً العمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البرهان أن السودان يتطلع إلى التوصل إلى توافق يعبر عن تطلعات الشعب السودان.

وأمهل الاتحاد الأفريقي الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في السودان 3 أشهر لتسليم الحكم الى قيادة مدنية.



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