البرهان يحث على الاستعداد للانتقال الى الحكم المدني

الخرطوم 11 أغسطس 2019- دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، الى حماية اتفاق الرابع من أغسطس والاستعداد لتأسيس حكم مدني في البلاد.

عبد الفتاح البرهان

ووقع المجلس العسكري الأسبوع الماضي اتفاقا على الإعلان الدستوري مع قوى "الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي الذي أفضى للإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير خلال أبريل الماضي.

وطالب البرهان خلال خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الجميع بالاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء، من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق المصالح العليا للبلاد.

وأشار الى أن الوطن في حاجة ماسة لتضافر الجهود في كل المجالات والميادين، والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد الأمة.

وتابع " لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية".

وامتدح البرهان صبر الشعب السوداني على الشدائد والأزمات القاسية، كما حيا شباب وشابات الثورة الثائرين لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة ولم ينسى تحية القوات المسلحة و"الدعم السريع" والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه.

وأضاف "تطل علينا هذه المناسبة وبلادنا تستشرف عهداً جديداً مليئاً بالآمال والتطلعات، كما إننا وفي ظل هذا الواقع الجديد لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل".