البرهان يقيل وكيل وزارة الخارجية السودانية بسبب (الوفد القطري)

الخرطوم 18 أبريل 2019- أصدر رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية بدرالدين عبدالله محمد أحمد .

عبد الفتاح البرهان

ونشبت أزمة مكتومة بين المجلس العسكري ووزارة الخارجية في أعقاب إصدار الأخيرة بيانا صباح الخميس أشار الى وجود ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للبلاد.

وكانت فضائية "العربية" المحسوبة على السعودية أذاعت الأربعاء خبرا عن رفض الخرطوم استقبال وفد قطري، وهو ما حاولت الخارجية السودانية نفيه كما كذبه المتحدث باسم المجلس العسكري.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية. قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري الي البلاد "دون التشاور مع المجلس ودون علمه".

وأضاف" البيان الذي اصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وإنه استند الي تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان".

واشار الى ان زارة الخارجية لم تأخذ راي المجلس في هذا الموضوع "كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي".