البشير إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة (إيقاد) حول جنوب السودان

الخرطوم 11 يونيو 2017 ـ يغادر الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور القمة الاستثنائية التي ستعقدها دول "إيقاد" بشأن جنوب السودان.

الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف

ومن المتوقع أن تبحث القمة الوضع الأمني والإنساني الخطير الذى يواجه جنوب السودان والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.

وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، إن مشاركة الرئيس البشير، في اجتماع قمة إيقاد بأديس أبابا، تأتي في إطار الاهتمام الشخصي الذي يوليه للأوضاع في جنوب السودان ومواصلة لمساعيه المستمرة لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار فيه.

والتقى وكيل الخارجية، الأحد، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، ستيفين كوتسيس، وبحث اللقاء الجهود الجارية لإعادة الأمن والاستقرار والسلام بدولة جنوب السودان في إطار القمة الاستثنائية لمنظمة إيقاد.

وطبقاً لتصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية، قريب الله خضر، فإن القائم بالأعمال الأميركي، أعرب عن تقديره لجهود الحكومة السودانية المبذولة لوقف الحرب والإقتتال والمساهمة في العون الإنساني لمواطني جمهورية جنوب السودان.

وقال خضر إن وجهات نظر الخرطوم وواشنطن تطابقت حول الحل في جنوب السودان.

وأضاف "تطابقت الرؤى حول أهمية دعم جهود السلام والتوصل لوقف إطلاق النار وشمولية الحل ودعم مساعي منظمة إيقاد الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان".