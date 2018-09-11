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البشير إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة (إيقاد) العادية

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الخرطوم 11 سبتمبر 2018 ـ يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إلى أديس أبابا يرافقه وفد رفيع للمشاركة في القمة العادية للهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" المؤجلة منذ تسع سنوات.

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الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

ويخاطب البشير اجتماع قادة دول وحكومات المنظمة لإطلاعهم على الجهود التي بذلها للوصول لاتفاق السلام بدولة جنوب السودان بموجب تفويضهم له.

ويسبق القمة اجتماع مجلس وزراء "إيقاد" والذي يبحث آخر تطورات عملية السلام في جنوب السودان والتطور في العلاقات بين الدول الأعضاء.

واستضافت الخرطوم منذ أواخر يونيو الماضي مفاوضات بين فرقاء دولة الجنوب أسفرت عن توقيعهم على اتفاق الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة واتفاقا نهائيا للسلام بالأحرف الأولى.

يشار إلى أنه وبعد توقيع فرقاء جنوب السودان على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في 30 أغسطس قالت الخرطوم إنها ستستضيف قمة لدول "إيقاد" تطرح خلالها تحفظات للمعارضة الجنوبية ومن ثم تعتمد اتفاقية السلام ، لكن هذه القمة جرى ترحيلها الى أديس.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوداني: فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، عوض بن عوف وزير الدفاع، الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات وحاتم حسن بخيت وزير الدولة المدير العام لمكاتب الرئيس.



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