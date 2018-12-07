ترجيحات بلقاء البشير وأفورقي على هامش عيد القوميات بإثيوبيا

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، إلى إثيوبيا للمشاركة في احتفال القوميات الإثيوبية السنوي وسط ترجيحات بمشاركة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

البشير يستقبل أفورقي بمطار الخرطوم ـ الخميس 11 يونيو 2015

وحال مشاركة أفورقي فإن ذلك سيكون أول لقاء يجمع بينه والبشير منذ توتر العلاقات في يناير الماضي على خلفية إغلاق الخرطوم للحدود مع إريتريا بعد تقارير بوصول قوات مصرية على تخوم الحدود السودانية الإريترية.

وتمثل مشاركة الرئيس الإريتري في احتفال القوميات الإثيوبية الأولى من نوعها بعد إنهاء البلدين قطيعة استمرت لعقدين.

لكن حتى الآن ليس مؤكدا أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سيتمكن من الجمع بين البشير وأفورقي على هامش الاحتفالات.

وقاد رئيس الوزراء الإثيوبي مبادرات لفك العزلة عن أسمرا بعد توسطه بين أفورقي وزعماء الصومال وجيبوتي.

وكانت تقارير صحفية أفادت أخيرا باعتزام مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم زيارة إريتريا لإعادة تطبيع العلاقات من جديد.

ويرافق الرئيس السوداني إلى أديس أبابا وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش.