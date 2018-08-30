البشير إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي

الخرطوم 30 أغسطس 2018 ـ يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة الى الصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين يومي 3 و4 سبتمبر، بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية.

الرئيس الصيني يشير إلى رصيفه السوداني طالبا منه التقدم بصعود المنصبة قبيل عزف النشيد الجمهوري لكل من البلدين (أف ب)

وتلتئم القمة تحت شعار "التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا".

ويلتقي البشير، الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل انعقاد القمة لمراجعة العمل الثنائي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال زيارته الي الصين مؤخراً، كما يلتقي نائب الرئيس الصيني باعتباره مسؤولا عن الجانب التنفيذي لبحث سير تنفيذ المشروعات المشتركة والرؤية المستقبلية في إطار مبادرات الرئيس الصيني.

وقال نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس وعضو الوفد المرافق عوض الجاز، إن الرئيس البشير سيزور إحدى المقاطعات الصينية في إطار علاقة التوأمة مع الولايات السودانية.

ولفت الى أن اللجان المشتركة بين البلدين والتي تشمل اللجنة الوزارية، لجنة الطاقة، واللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعاتها في مواقيت مختلفة لبحث تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.

ويرافق البشير وفد يضم إلى جانب د الجاز، كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى وحاتم حسن بخيت وزير الدولة بالرئاسة ومدير عام مكاتب الرئيس.

وينضم للوفد بالصين كل من وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي، وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد العوض ووزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل.

وسيحضر الاجتماع السنوي عدد كبير من القادة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة و27 منظمة إقليمية ودولية أفريقية.

وعلى رأس أجندة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي هذا العام مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية والنقل بين الصين والعالم من خلال استثمارات البنى التحتية.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها الصين في عام 2013 والتي تشمل إثيوبيا والصومال من دول شرق أفريقيا، من أجل الوصول بشكل أفضل إلى السلع الصينية إلى العالم وتعزيز وجودها الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

كما تبحث القمة أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 بالإضافة إلى الاستراتيجيات المختلفة للدول الأفريقية بهدف تحقيق التعاون المربح وفتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة.