البشير إلى كيغالي للمشاركة في قمة أفريقية استثنائية

الخرطوم 20 مارس 2018 ـ غادر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية يومي الثلاثاء والأربعاء.
- البشير استقبل نطيره الرواندي بالخرطوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017
وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن هذه القمة الاستثنائية تقررت خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا.
ويهدف مشروع منطقة التجارة الحرة القارية إلى ترسيخ عملية الاندماج القاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين دول القارة الأفريقية.
ويضم الوفد المرافق للرئيس، فضل عبد الله وزير رئاسة الجمهورية إبراهيم غندور وزير الخارجية، حاتم السر وزير التجارة وحاتم حسن بخيت وزير الدولة بالرئاسة مدير عام مكتب الرئيس.
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