البشير: السلام سيتحقق قريبا جدا بالمنطقتين ودارفور آمنة

الخرطوم 30 مارس 2018 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، إن السلام سيتحقق "قريبا جدا" في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد أن أضحى إقليم دارفور آمنا باعتراف الخبراء.
- الرئيس عمر البشير
وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 15 عاما.
وأكد البشير أن "دارفور أضحت الآن آمنة مستقرة بشكل جعل الخبراء يفكرون في تخفيض قوات (يوناميد)".
ورأى أثناء مخاطبته كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان، أن حملات جمع السلاح نجحت في تحقيق الأمن والسلام في أنحاء دارفور وبسط هيبة الدولة وتعزيز ثقافة لجوء المواطن للطرق القانونية من شرطة ومحاكم لاسترداد الحقوق بدلا من الاقتتال واستردادها بالسلاح.
وأضاف البشير أن الدولة ستؤسس بنك لإعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار، كما ستنفذ مشروع "دارفور الأخضر".
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم دارفور لمناطق إنتاج، موضحا أن شمال درافور تتمتع بالمراعي الخصبة للرعاة ووسط دارفور تنتج الخضر والفاكهة بكثافة وجنوب دارفور تتمتع بالغابات التي يمكن استغلالها لإنتاج الأخشاب بشكل تجاري.
وأكد الرئيس أنه سيتم إنشاء مطارين دوليين بزالنجي والضعين وإنشاء المزيد من شبكات الطرق لنقل منتجات دارفور الإقتصادية إلى مناطق الاستهلاك مباشرة وتصميم خطط إسكانية لاسكان النازحين العائدين.
وأشاد بروح التصافي والتعافي ونسيان الماضي ومراراته التي انتظمت مواطني دارفور والرغبة الكبيرة وسط النازحين للعودة إلى مناطقهم.
ونوه إلى ما اسماه بـ "النموذج الممتاز" بمنطقة "شطاية" عندما تم إخلاء أراضي النازحين الزراعية لدى عودتهم إليها من مناطق النزوح.
وبشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أوضح البشير أن قرارات وقف إطلاق النار المتكررة التي أصدرتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحقيق جزء كبير من السلام في المنطقتين وخلقت رغبة قوية في عدم العودة للحرب مرة أخرى.
وتباع قائلا أن "تحقيق السلام في المنطقتين أصبح قريباً جداً".
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