البشير: السودانيون لن يتناولوا مجدداً منتجات زراعية ملوثة

الخرطوم 9 أبريل 2017 - قال الرئيس السوداني عمر البشير إن مواطنيه لن يتناولوا مجدداً منتجات زراعية غير نظيفة، وأثنى على الاستثمارات السعودية التي بدت تتنامى في البلاد.

البشير يتحدث في اعادة افتتاح مصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة بالولاية الشمالية ـ 9 أبريل 2017

وأفاد البشير لدي مخاطبته احتفال إفتتاح مصنع لتعليب الخضر والفاكهة لمستثمر سعودي شمالى السودان الأحد: "أبناء السودان سيتوقفون عن تناول منتجات زراعية غير نظيفة ولن يأكلوا الكاتشب والصلصة الفاسدة وسيتناولون منتجات نظيفة 100%".

وأوقفت وزارة التجارة السودانية في سبتمبر العام الماضي استيراد الخضر والفاكهة والأسماك، من جمهورية مصر وذلك بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول في المنطقة إثر إجراءات أميركية بحظر المنتجات المصرية بعد إعلان منظمة الغذاء والدواءالأميركية (FDA) أنها تحقق في انتشار عدوى فيروس الكبد الوبائي في سبع ولايات أميركية بين أشخاص تناولوا عصير الفراولة من محلات تروبيكال.

ووسعت السلطات السودانية، مارس الماضي من قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.

وقال الرئيس السوداني ان الولاية الشمالية شهدت تطوراً من حيث الصناعة وسوق انتاج الخضر والفواكة بجانب محاصيل التمور والطماطم".

وتابع "يومنا سعودي خالص.. بعدما شهدنا ختام مناورات الدرع الأرزق الآن نفتتح مصنعاً لمستثمر سعودي كما تابعنا حجم انتاج رجل الاعمال السعودي الراجحي لمحصول القمح".

ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في السودان حوالى 25 مليار دولار بحسب افادات رسمية،موزعة في أكثر من 500 مشروع باربع ولايات سودانية.

وأشار البشير الى أن مصنع كريمة لتعبئة الخضر والفواكة كان متوقفا عن العمل منذ 60 عاما والآن عاود نشاطه لتوفير سوق العمل لابناء الولاية الشمالية من المزارعين خاصة عقب توفير بنى تحتية من طرق وكهرباء.