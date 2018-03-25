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البشير: السودان أصبح قلعة للتدريب تحت إشراف الضباط السودانيين

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الخرطوم 25 مارس 2018 ـ امتدح الرئيس السوداني، القائد الأعلى للجيش، المشير عمر البشير، الأحد، القوات المسلحة لبلاده، قائلا إن السودان أصبح "قلعة" للتدريب تحت أشراف مباشر من الضباط السودانيين.

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البشير وبجواره (حميدتي) في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من (الدعم السريع) السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وتفتح الكلية الحربية السودانية منذ سنوات أبوابها لتدريب الطلبة الحربيين والضباط من دول الخليج ودول أفريقية مجاورة، كما أجرت عدة جيوش في المنطقة مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني.

وقال البشير أثناء احتفال الجيش باعتماد إجراءات التسليم والتسلم بين رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول ركن عماد الدين عدوي والفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس الأركان المشتركة، إن "القوات المسلحة السودانية ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت أشراف مباشر من الضباط السودانيين".

ودعا الى الاستمرار بذات النهج والتميز للقوات المسلحة عبر خطة تطويرها للفرد والمعدات وبيئة العمل "لتكون قوة رادعة لتأمين السودان بدون قتال". وأكد أن القادة الذين تم تكليفهم قادرون على تنفيذ هذه المهمة.

وامتدح الرئيس دور القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وأشاد بأداء هيئة الأركان التي ترجلت والانتصارات التي حققتها داخليا وخارجيا من خلال المشروعات المشتركة التي شاركت فيها.

ومنح رئيس الأركان المشتركة وأعضاء رئاسة الأركان السابقين وسام النيلين من الطبقة الأولى ودرع القائد الأعلى "وفاءً وتقديرا لما قدموه للقوات المسلحة وللوطن طيلة فترة عملهم".



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