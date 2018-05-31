البشير: السودان ما زال محاصرا ومحروما من إعفاء الديون

الخرطوم 31 مايو 2018 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إن السودان ما زال محاصرا اقتصاديا ومحروما من التمويل الميسر وإعفاء الدين الخارجي لأسباب سياسية.

البشير وقع على اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

وشكر البشير الذي كان يتحدث أمام مجلس وزراء ولاية الخرطوم المؤسسات المالية العربية والإسلامية و"الدولة الشقيقة" كتركيا والصين لمساندتهم السودان.

وأكد أن "السودان لا زال يتعرض للحصار الاقتصادي وهو مثقل بالديون ومحروم من البرنامج الدولي لإعفاء الديون لأسباب سياسية ومحروم كذلك من التمويل الميسر الذي تمنحه المؤسسات الدولية".

وفي أكتوبر الماضي رفعت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية قاسية على السودان استمرت 20 عاما، لكنها ما زالت تبقيه ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب ما يضعه أمام صعوبات تتعلق بالتحويلات البنكية وإعفاء الديون الخارجية التي تفوق الـ 50 مليار دولار.

ووعد الرئيس بإيجاد التمويل اللازم لمشروعات حكومة ولاية الخرطوم الخدمية بعد أن عدلت الولاية موازنة العام 2018.

وعانت البلاد بعد اجازة موازنة العام الحالي حيث تراجعت قيمة العملة المحلية "الجنيه" وارتفع التضخم إلى معدلات قياسية.

وقال البشير إن "الخرطوم ظلمت في معايير تقديم الدعم الاتحادي للولايات وإن معظم الدعم الممنوح يقدم للولايات البعيدة والضعيفة"، ووجه باستنفار الجهد الشعبي وتشجيع الاستثمار لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الولاية الطموحة.

وأشاد بما حققته ولاية الخرطوم في خدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق موضحاً أن ما تم إنجازه في مجال الخدمات الصحية خلال الخمسة أعوام الماضية يفوق ما تم خلال 50 عاماً مضت. وزاد "الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي تنفذ الجسور على النيل ومحطات المياه النيلية من ميزانياتها عكس الولايات الأخرى التي تمول فيها هذه المشروعات من المركز.. ولاية الخرطوم وقع عليها ظلم في معايير تقديم الدعم الاتحادي الذي خصص جله للولايات البعيدة".

وأشار إلى أن "تمدد العاصمة القومية والنزوح المتكرر لها وتطلعات مواطنيها لمزيد من الخدمات شكل ضغطاً على حكومة الولاية".

وأمر الرئيس بضبط السكن العشوائي لمحاربة ظاهرة النزوح للعاصمة مبيناً أن الخرطوم تنازلت من نصيبها في ضريبة القيمة المضافة لتنمية الولايات الأخرى.

وذكر أن ولاية الخرطوم تتميز بتناسق واستقرار سياسي لا يوجد في كل مكونات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي فيما بين مكونات حكومة الوفاق الوطني.

وبشأن الوجود الأجنبي بالخرطوم أكد البشير أن ضبطه لن يتم إلا بإكمال مشروع السجل المدني مبيناً أن مشروعات زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادرات التي تتبناها الولاية هي مشروعات قومية ستدعمها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع بنك السودان ومصادر التمويل الأخرى.