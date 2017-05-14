البشير: السودان يستضيف مليوني لاجىء وطالب لجوء

الدوحة 14 مايو 2017- كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، أن بلاده تستضيف أكثر من مليوني لاجىء وطالب لجوء، وقال إن السودان أول دولة تسن قانوناً لتنظيم اللجوء منذ عام 1974 والحقته بقانونين عامي 2014 و2015 لمكافحة الإتجار بالبشر.

الرئيس السوداني لدى وصوله الدوحة.. السبت 13 مايو 2017 (قنا)

وقال البشير لدي مخاطبته الأحد الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السابع عشر الذي خصص لقضية اللاجيئن إن " السودان ظل ملتزماً بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة باللاجئين لنحو نصف قرن من الزمان وحتى الآن جراء الأزمات في عدد من الدول المجاورة" .

وأشاد الرئيس السوداني باهتمام منتدى الدوحة بقضايا الأمن والإستقرار في العالم وسعيه نحو إيجاد الحلول الفكرية والعلمية لها، لافتا إلى أن المنتدى يضع المشاركين فيه خلال هذه الدورة، أمام تحديات كبيرة خاصة وأن موضوع الدورة يمس قضية تعنى بالنواحي الإنسانية والإخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ونبه الرئيس السوداني ـ بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى الأعداد الكبيرة لظاهرة اللجوء في العالم، "حيث وصل عدد اللاجئين اليوم نحو ربع مليار شخص"، لها أثرها الواضح على استقرار المجتمعات وتنميتها في الدول المصدرة والمستقبلة لهم.

واكد البشير أن اللاجئين ببلاده "يتمتعون بكامل حقوقهم مثل حقوق المواطن السوداني نفسه"، لافتا إلى أن السودان هو أول دولة تسن قانونا لتنظيم اللجوء مذ عام 1974، وأتبع ذلك بقوانين مماثلة عامي 2014 و2015 " لمكافحة الاتجار بالبشر التي تستهدف هذه الفئات الهشة".

واعتبر تجربة السودان في هذا المجال رائدة وتتيح للاجئين فرصة الاعتماد على أنفسهم ، فضلا عن تنفيذ برامج للعودة الطوعية أو إعادة توطينهم في دول أخرى .

واستعرض البشير السبل الكفيلة للقضاء على مشاكل وظاهرة اللجوء والهجرة غير القانونية ، ومن ذلك تحقيق الاستقرار والتنمية في الدول المصدرة لهم ومعالجة الأزمات ذات الصلة من جذورها .

وطالب المجتمع الدولي للقيام بدوره الإنساني في تقديم العون لهذه الفئة ومعالجة جذور الأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، مؤكدا أن السودان سيتعاون مع كل جهد إنساني يسعى لهذا الغرض.

وفى سياق آخر أشاد الرئيس السوداني بدور قطر الرائد والمقدر في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشددا على أن اسهامات قطر في هذا المجال لا تخطئها عين، وهو ما أنهى الأزمة و"افرازاتها" على الصعيد الداخلي والخارجي.