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البشير والسيسي يتفقان على عدم إثارة أزمة حلايب

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الخرطوم 31 يناير 2017 ـ اتفق الرئيسان، السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على أن لا تشغل قضية حلايب البلدين عن تقوية العلاقات بينهما.

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قمة تجمع الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في أديس أبابا 30يناير 3016 (سونا)

وأجرى الرئيسان مباحثات، يوم الثلاثاء، على هامش قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عقب اللقاء "إن قضية حلايب ممتدة واتفق البشير والسيسي على أن لا تشغل القضايا الخلافية البلدين عن الوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى تمتين العلاقة بينهما".

وأوضح غندور حسب وكالة الأنباء السودانية أن الرئيسين وجها، وزيري خارجية البلدين بعمل اطر تنفيذية، وهيكلية لرؤى تكاملية، بما في ذلك التنسيق علي كافة المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية.

وكانت الخرطوم أعلنت، الثلاثاء قبل الماضي، تجديد شكواها لمجلس الأمن بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

وهدد السودان في اكتوبر الماضي باللجوء للتحكيم الدولي اذا فشلت عملية التفاوض مع الجانب المصري، كما رفضت القاهرة في أبريل الماضي طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري "إن اللقاء تناول مجالات التعاون بين البلدين".

وأضاف "أن التعاون هو الذي يؤدي الي تحقيق التقدم ويمكن البلدين من تجاوز التحديات التي تواجههما".

ودعت القاهرة، الجمعة، الخرطوم إلى رفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية إلى السودان وإعادة النظر في قوائم "السلع السلبية".

وحظرت الحكومة السودانية استيراد جميع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا منذ سبتمبر الماضي، بعد تقارير أميركية أشارت إلى تسبب المنتجات المصرية في مشكلات صحية كإلتهاب الكبد الوبائي وأمراض أخرى.



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