البشير: الشمالية ستكون مصدر اكتفاء السودان من القمح

الخرطوم 21 ديسمبر 2016 ـ قال الرئيس عمر البشير، إن الولاية الشمالية ستكون مصدر أكتفاء السودان من القمح، وأكد في خطاب جماهيري بمحلية الدبة، الأربعاء "أن العديد من الاستثمارات تتجه للولاية الشمالية ما سيجعلها مصدر اكتفاء وتصدير للقمح".

وانخرط الرئيس فى زيارات للولايات منذ تصاعد الدعوة للعصيان المدني التي شهد استجابة محدودة في 19 ديسمبر مقارنة مع دعوة مماثلة في 27 نوفمبر الماضي، وتعتبر زيارته للولاية الشمالية هي الثالثة بعد زيارة ولايتي كسلا بشرق السودان، والجزيرة وسط البلاد.

ووعد البشير بدعم مشروعات التنمية بالولاية، وأشار إلى أن الحكومة ستتكفل بأربعة أضعاف ما يوفره الدعم الشعبي، وأكد دعم سياسة حكومة الولاية بجعل الشمالية منطقة جذب لعودة ابنائها من الولايات الأخرى.

وتعهد بتوفير الخدمات الأساسية ووسائل كسب العيش، وقال إن لديهم مشروع 220 مليون نخلة ستوزع على المزارعين، على أن تتكفل الحكومة بدعمها حتى تصل لمرحلة الإنتاج.