البشير: انتخابات 2020 في موعدها ولا يوجد سبب للتأجيل

الخرطوم 30 سبتمبر 2018 ـ أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، أن الانتخابات قائمة في موعدها في أبريل 2020 وليس هناك سبب لتأجيلها وشدد أن الحرب على الفساد لن تنتهي إلا بالقضاء عليه.

البشير وافق على خوض انتخابات 2020

وقال الرئيس لدى مخاطبته أمانة شباب حزب المؤتمر الوطني ـ صاحب الأغلبية الحاكمة ـ بقاعة الصداقة، إن الانتخابات حق للسودانيين، وزاد "نحن نحترم رأيهم وجهزنا أنفسنا لها".

ولم سيتبعد أن تكون هناك تحالفات في التنتخابات المقبلة مشيرا إلى أنه يمكن اجتماع القوى السياسية في تحالفات وتقليص العدد الكبير من الأحزاب.

وأكد أهمية وإمكانية استخدام الجهاز الإلكتروني في الانتخابات تسهيلا للمواطنين.

وكان الرئيس يتحدث إلى شباب حزبه وسط هتافات داوية بجاهزية الشباب لانتخابات 2020.

وقال البشير "نحن الأن مقبلون علي سلام حقيقي وهو واحد من أهم النقاط في المحافظة على أرواح ودماء الشباب لنوجه طاقاتهم نحو البناء".

وتابع قائلا: "أنا سعيد بالاستقرار السياسي الذي عم البلاد بفضل الحوارين الوطني والمجتمعي"، وأضاف "بدأنا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حيث تنازل حزب المؤتمر الوطني عن أكثر من 50% من مواقعه بالرغم من أننا لنا الشرعية الانتخابية".

وأبان أن كثيرا من التوصيات تحتاج إلى إيجاد دستور، قائلا "سنجري حوارا حول الدستور لإتاحة الفرصة لكل مكونات الشعب السوداني ليقولوا رأيهم".

إلى ذلك وجه رئيس الجمهورية شباب المؤتمر الوطني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة الحرب النفسية والإحباط.

وأكد أهمية تعبئة الشباب لتجاوز الأزمة الاقتصادية، مبينا أن الحرب على الفساد لا تنتهي إلا بانتهاء الفساد، وأضاف قائلا إن: "الفيصل هو المحاكم وسنستمر في برامجنا وسنخرج من الأزمة".