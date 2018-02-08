البشير: برنامج مع روسيا لجعل الجيش السوداني قوة رادعة

الخرطوم/ بورتسودان 8 فبراير 2018 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، إن لدى بلاده برنامج مع دولة روسيا الاتحادية لتطوير الجيش وجعله قوة رادعة.

البشير يتحدث في اعادة افتتاح مصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة بالولاية الشمالية ـ 9 أبريل 2017

ويرتبط السودان بعلاقات عسكرية وثيقة مع روسيا التي يعتمد عليها في تعزيز ترسانته الحربية، خاصة فيما يلي سلاح الجو.

ولم يوضح البشير وهو القائد الأعلى للجيش، ماهية هذا البرنامج مع روسيا عندما كان يتحدث أمام وحدات من القوات المسلحة متمركزة بمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر.

وقال "لدينا برنامج مع دولة روسيا لتطوير القوات المسلحة لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمة ومقدراتها".

وكان البشير قد طلب من الرئيس الروسي لدى زيارته روسيا في نوفمبر الماضي إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر، وحينها أبلغ "سبوتنيك" أن بلاده طلبت من موسكو أيضا منظومات دفاع جوي وقوارب دورية وقوارب صواريخ وكاسحة ألغام ورادارات ومنظومات كاملة للصواريخ.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت أواخر العام الماضي بأن السودان تسلم مجموعة من مقاتلات "سوخوي 35" الروسية. وتماثل هذه المقاتلة المقاتلات التكتيكية الأوروبية والأميركية.

وأكد الرئيس في خطابه، الخميس، أمام ما يسمى بـ "اتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي" جاهزية القوات المسلحة لحماية ساحل البحر الأحمر وحماية أمن واستقرار السودان.

وتابع قائلا: "نحن جاهزون لأي زول يحاول النيل من بلادنا".

وحيا القوات المسلحة ودورها في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد وتعهد بتوفير الدعم لها وتطويرها وتحديثها لتكون قوة رادعة ولحماية الأجواء السودانية من المتآمرين والمتربصين بالسودان. وزاد "بدون قوات مسلحة لا يوجد أمن ولا استقرار".

وقال البشير إن "القوات المسلحة تعد خطا أحمر ولا يمكن المساس بها".

وأبان أن "القوات المسلحة ظلت صامدة رغم تربص الأعداء، وأن السلام الذي تحقق كان بفضل تضحيات القوات المسلحة"، وأضاف أن "السلام الذي تحقق لم يأتي إلا بعد أن اقتنع الأعداء بالداخل والخارج أن القوات المسلحة لن تهزم".

وذكر "لا نحارب من أجل الحرب ولا نعتدي علي أي شخص ولكن من يحاربنا سندافع عن أرضنا.. السودان يتعرض للتآمر".

وأشار إلى تبني الدولة لبرنامج من ثلاثة محاور يعنى بتطوير الجيش، تتمثل في أفراد القوات المسلحة تدريبا وتأهيلا ومن ثم توفير المعينات والبيئة التي تساعد على استقرارهم.

من جهته أمن والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد على الدور الكبير الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على حماية البلاد من كل معتد وغاشم.

وأشار إلى أن ولايته شهدت الفترة الماضية تمرينات عسكرية مشتركة مع عدد من قوات دول الأفريقية والعربية.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن يحيى محمد أحمد، أن شواطئ البحر الأحمر ستكون محمية ومحروسة، لافتا الى حرص القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول النيل من البلاد ورد أي اعتداء على السودان.

وتطرق للأهمية القصوى لبوابة شرق السودان، ونوه إلى حرص القوات المسلحة للتصدي لأعداء البلاد متناولا الجهود الجارية لتطوير القوات المسلحة والاهتمام بمنسوبيها.