البشير : خصصنا أرضا لسفارة البحرين ونأمل في رؤية السفير قريبا

الخرطوم 15 أبريل 2017- أكد الرئيس السوداني عمر البشير تخصيص بلاده أرضا في العاصمة الخرطوم لإقامة مبني لسفارة البحرين، متطلعاً أن يكون السفير البحريني حاضراً في الخرطوم في القريب العاجل.

ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة

وقال البشير " خصصت بالفعل أرض في العاصمة السودانية لإقامة مبنى خاص لسفارة المملكة، وذلك لأن وجود البحرين في السودان اليوم، ضرورة قصوى في ظل التعاون الكبير بين البلدين، سيما في مجال التعاملات والخدمات المالية".

ولفت الرئيس السوداني الى أن البحرين تعتبرمركزا ماليا مهما جدا في المنطقة، منوها بدور مصارفها في مساعدة السودان خصوصاً أبان الحصار.

وأشاد البشير في حوار نشرته وكالة الأنباء البحرينية، السبت، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والسودان، معتبراً أن لقاءاته ومباحثاته الموسعة التي جمعته مع كبار المسؤولين بالمملكة، "ستؤتي ثمارها في القريب العاجل لما فيه خير البلدين والشعبين".

وشدد على أن السودان يرفض أية محاولات للتدخل في شؤون البحرين من جانب أي طرف، مؤكداً وقوف بلاده بجانب المملكة في أي إجراء تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرار مواطنيها.

وأوضح البشيرأن المباحات مع البحرين شملت أوجه عديدة؛ خصوصاً الجانب الاقتصادي، مضيفاً "خاصة بعد ما لمسناه وشاهدناه في البحرين باعتبارها بلدا جاذبا ومصدرا للاستثمارات، ومن ضمنها الاستثمار في السودان، خصوصاً في القطاع الزراعي".

لافتا إلى أنه تم التطرق إلى كيفية الاستفادة من الخبرات في كلا الجانبين، سيما في مجالات التقنية وإدارة الأعمال وغيرها من الأنشطة.

وأضاف أخذ الملف الأمني حيزاً كبيراً من المحادثات، ونوقشت السبل المناسبة لتثبيت الأمن ومنع الاختناقات في المنطقة ككل، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين البلدين لتطوير العلاقات، وسيتم خلال الفترة القريبة القادمة افتتاح سفارة مملكة البحرين في الخرطوم، وقد قمنا بتوجيه دعوة إلى ملك البحرين لزيارة السودان.

وتابع قائلا: "البحرين على ثغر من الثغور، ونحن معها في كل الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها واستقرارها"، مؤكدا أن دعم البحرين أمنياً سياسة سودانية قديمة، وقد بدأ ذلك منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضوح البشير أن بلاده من الدول التي بادرت مع الشقيقة المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى، ومنها البحرين التي لها دور كبير في قوة التحالف باليمن ، بضرورة اتخاذ إجراءات لوقف محاولات المد الحوثي في اليمن وإعادة الشرعية.

وأشار إلى أن المشاكل التي واجهتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة خلقت فراغات كبيرة ودفعت العديد من الشباب للتطرف بفعل استغلال بعض الدول والجماعات لهم، موضحا أن للسودان تجربة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، التي أثبتت فعاليتها.

ولفت إلى أنه كانت تربط السودان علاقات دبلوماسية وثقافية مع إيران، وكان لديهم مركز ثقافي في الخرطوم، وأردف "لم تكن لنا مشكلة في ذلك، لكن بدأت المعلومات تصلنا أن هناك حركة لتنمية النوازع الطائفية في المجتمع، وقد شعرنا إزاء ذلك بأننا أمام خطر واستهداف من نوع جديد، وبالتالي أخذنا قراراً فورا بإغلاق المركز الثقافي الإيراني، وانتهى الأمر إلى قطع العلاقات مع طهران".

واستطرد البشير إيران جزء من المنطقة، لذلك فمن الأفضل أن تتعايش الدول والشعوب حسب القواعد والأعراف المتبعة عالمياً، وهناك مجالات واسعة للتعايش والتوافق والتعاون دون محاولة تصدير الفكر والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا أن ما يهم السودان حاليا أن تكون الدول مستقرة وداعمة لاستقرار جيرانها، لا أن تكون سبباً في زعزعة الأمن وفرض الهيمنة».