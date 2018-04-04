 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 4 نيسان (أبريل) 2018

البشير: دبلوماسية بريطانية جمعت قادة (نداء السودان) في باريس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 أبريل 2018 ـ عاد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إلى مهاجمة الغرب بشدة، واتهم قادة "نداء السودان" بالخضوع لدبلوماسية بريطانية جمعتهم بباريس، بعد أن فشلت في وقت سابق في فرض إملاءات عليه.

PNG - 128.3 كيلوبايت
الرئيس السوداني عمر البشير

وجدد البشير لدى مخاطبته حشدا بمدينة ربك في ولاية النيل الأبيض، جنوبي العاصمة الخرطوم، مهاجمته لتحالف قوى (نداء السودان) وأكد عدم سماحه الجمع بين العملين السياسي والعسكري متوعدا بتأديب من سماهم "العملاء والمرتزقة".

وروى الرئيس، الذي بدا في خطابه حانقا على الغرب، أن سفيرة بريطانية سابقة عندما التقه مودعة أرادت اعطائه "(تعليمات) لكنه رد عليها بعنف وزجرها للحد الذي "ندمت على اليوم الذي ولدتها فيه أمها". وفق تعبيره.

وكشف أن ذات الدبلوماسية البريطانية هي التي جمعت قادة المعارضة في باريس "لأنهم يسمعون ما تقول".

ويرجح أن يكون الرئيس السوداني يشير الى السفيرة البريطانية السابقة لدى الخرطوم روز اليند مارسدن.

وأشار البشير إلى أن الخرطوم سبق وأن طردت السفير البريطاني مرتين وممثلا للأمين العام للأمم المتحدة لتجاوزهم الحدود، موضحا أن الحكومة سبق وأن مزقت قرارات مجلس الأمن الدولي.

ولفت لعدم وجود ما يبرر بقاء قادة المعارضة السودانية في الخارج خاصة بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق مبادرة الحوار الوطني الذي أسفر عن توصيات تتتعلق بتعديل الدستور والقوانين واستيعاب القوى السياسية في السلطة.

وتابع "لكن في ناس قاعدين في الخارج (الخواجات) يصرفون عليهم.. من أين يأكلون ويشربون ويركبون الطائرات ؟.. كله مال سحت ومال حرام".

ومنذ أن انفضت اجتماعات (نداء السودان) بباريس قبل أسبوعين، هدد البشير بتحريك إجراءات قانونية ضد المتحالفين مع الحركات المسلحة، بالرغم من أن التحالف اعتمد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.

ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وشدد البشير على أنه طالما باقٍ في كرسي الحكم ممثلا للسودانيين فلن يجده "الشعب" إلا في موقف يعزه ويرفع رأسه ـ بحسب تعبيره ـ.

وجدّد تعهّده بمحاربة الفساد والمفسدين، قائلاً "كل من تكسّب من مال الشعب سنخرجه من عينيه وستتم محاسبته".

ووصل البشير، إلى ولاية النيل الابيض جنوبي البلاد يوم الأربعاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يفتتح خلالها عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية بجانب مخاطبته لقاءات جماهيرية وعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية بالولاية.

وخاطب البشير ضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاه بالقاعدة الجوية بمطار كنانة الدولي حيث أعلن التزام الحكومة بتطوير وتحديث الجيش وتهيئة بيئة العمل "حتى يكون قوة ضاربة ورادعة وقادرة على حماية الحدود والتصدي لأي استهداف أو تآمر خارجي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بلطجة صلاح قوش 2018-04-04 17:18:34 كتبت : سلمى التجاني في بداية تولِّي صلاح قوش لإدارة جهاز الأمن ، في فترته الأولى ، إستدعى أعيان ووجهاء قبيلة الجابراب من كل أنحاء السودان ، من مختلف الأحزاب المعارضة ، ووفر لهم طائرة خاصة أخذتهم لمسقط رأس أجدادهم بنهر (...)

إعادة تشكيل خارطة الطريق السودانية لإنهاء الحرب ومخاطبة الأزمة الإقتصادية و تأسيس عملية سياسية ذات مصداقية 2018-04-04 08:16:04 ياسر عرمان* تلقت خارطة الطريق الموقعة في 2016، و هي الوثيقة السياسية الوحيدة التي اتفقت عليها قوى رئيسية في النزاع السوداني، تلقت ضربة قاسية عندما قررت الحكومة السودانية منفردة إقامة و من ثم إنهاء حوارها الوطني المنقوص ذي (...)

في سيرة رجل صادق ومرثيات كاذبة 2018-04-02 17:17:07 مصطفى عبد العزيز البطل (1) صديقي الكاتب الصحافي محمد عثمان إبراهيم غير راضٍ عن أسلوب كتابة النعي والمراثي في صحافتنا ووسائطنا التواصلية. هكذا أفادني، حفظه الله وأبقاه ذخراً لي وللسودان. ووافقه رأيه أغلب أحبابي في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.