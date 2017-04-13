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البشير: دول الخليج وافقت على توقيع شراكة استراتيجية مع السودان

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الخرطوم 13 أبريل 2017 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده حظيت بموافقة دول الخليج العربي للتوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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أمير الكويت يستقبل الرئيس السوداني ـ 11 أبريل 2017 (صورة من سونا)

وأعلن البشير لدى زيارته مساء الأربعاء مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين عن "تلقي السودان لموافقات من دول الخليج العربي للتوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريح صحفي بعد زيارة البشير للكويت إنه "تم الاتفاق علي شراكه استراتيجية بين السودان و دول مجلس التعاون الخليجي، شبيهه بحالة الأردن".

وكشف غندور أن التوقيع على تلك الشراكة مع الأمين العام للمجلس في حضور وزراء خارجية دول الخليج، سيتم خلال أول اجتماع وزاري قادم.

يشار إلى أن صحيفة "عكاظ" السعودية أجرت حوارا مع الرئيس السودانى الشهر الماضي أبدى فيه تمنيه للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا "نحن بالسودان نتمنى ذلك، وفكرنا في ذلك.. علاقتنا ممتازة مع كل قادة دول الخليج بلا استثناء ومع الشعوب الخليجية كذلك".

وشهدت علاقات السودان مع دول الخليج قفزات متوالية منذ اغلاق الخرطوم في العام 2014 المراكز الثقافية الإيرانية، وأعقبها مشاركة السودان في حلف عسكري تقوده السعودية لكسر شوكة الحوثيين الشيعة في اليمن.

السودان والبحرين

في سياق متصل اتفق السودان ومملكة البحرين في ختام زيارة الرئيس عمر البشير للبحرين على عقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة منتصف العام الحالي بعد انقطاع دام 13 عاما، كما اتفقا على فتح سفارة للبحرين في الخرطوم قريبا.

وبحسب سفير السودان بالبحرين عبد الرحمن خليل فإن الزيارة بحثت العلاقات السياسية والاقتصادية وخرجت بنتائج طيبة، مبينا أن انعقاد اللجنة العليا الوزارية بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة عشر عاما سيدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى امتلاك البحرين تجربة رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث، موضحا "أن السودان يتجه لخلق علاقات استراتيجية مع دول الخليج بما يمتلكه من موارد كبيرة في التعدين والزراعة والثروة الحيوانية".

واستعرض الرئيس البشير أثناء زيارته مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين امكانات وقدرات السودان والمميزات التفضيلية التي يتمتع بها لا سيما موقعه الاستراتيجي باعتباره يقع على أهم ممر مائي - البحر الأحمر ـ وسوق الكوميسا والموارد البشرية والطبيعة المتنوعة، مشيرا إلى مبادرته للأمن الغذائي العربى.

وأشار للنجاحات التي حققها السودان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى تميز خريجي الجامعات السودانية، ووصف تجربة البحرين بالمتميزة، قائلا إن بلاده الآن في مرحلة انطلاق جديدة وهي حريصة على تسخير كل قدراتها لتبادل المنافع والاستفادة من الامكانيات العربية.

من جانبه أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني تسخير امكانيات مملكة البحرين لصالح السودان، مبينا أنهم يقدرون للسودان والسودانيين إسهامهم في نهضة دول الخليج.

يذكر أن الرئيس السوداني بحث اليومين الماضيين مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية.



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