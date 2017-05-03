البشير : لجنة إعداد الدستور ستمنح عاما لإكمال صياغته

الخرطوم 3 مايو 2017- كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن اللجنة القومية لإعداد مسودة الدستور الدائم ستمنح عاما إضافيا، لإجراء نقاش موسع حول الدستور.

الرئيس عمر البشير

وأوضح البشير لدى تسلمه الأربعاء رد البرلمان على خطابه في الدورة الجديدة أن اللجنة القومية خلال هذا العام ستجرى نقاش حول الدستور مع المؤسسات الرسمية والشعبية ومراكز البحوث والمواطنين داخل وخارج السودان لإبداء الرأي حوله.

وقال"إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بمشاركة اكثر من مائة حزب سياسي في الجهازين التشريعي والتنفيذي، سيترتب على تكوين أوسع برلمان تمثيل القوى السياسية في تاريخ البلاد، مما يجعله مهيئاً تماماً لإيداع مسودة الدستور الدائم للبلاد".

ودعا الرئيس السوداني إلى تعزيز التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وفقاً للأدوار المخولة لكل منهما، لافتاً إلى أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تكوين لجان للتحقيق في القضايا وذلك في إطار برنامج إصلاح الدولة وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأكد البشير أن كل المؤشرات تدل على أن الدولة تسير في تعافٍ تام في كافة المجالات مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والنماء للبلاد.

وأشار إلى أن للسودان تجارب برلمانية فريدة مختلفة عن غيره من الدول لاختلاف شعبه،مضيفاً أن تجربة الحوار الوطني أصبحت نموذجاً ومطلباً لإصلاح الدول التي تذخر بالتنوع الاجتماعي والسياسي.