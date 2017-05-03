 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 3 أيار (مايو) 2017

البشير : لجنة إعداد الدستور ستمنح عاما لإكمال صياغته

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 مايو 2017- كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن اللجنة القومية لإعداد مسودة الدستور الدائم ستمنح عاما إضافيا، لإجراء نقاش موسع حول الدستور.

JPEG - 21.8 كيلوبايت
الرئيس عمر البشير

وأوضح البشير لدى تسلمه الأربعاء رد البرلمان على خطابه في الدورة الجديدة أن اللجنة القومية خلال هذا العام ستجرى نقاش حول الدستور مع المؤسسات الرسمية والشعبية ومراكز البحوث والمواطنين داخل وخارج السودان لإبداء الرأي حوله.

وقال"إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بمشاركة اكثر من مائة حزب سياسي في الجهازين التشريعي والتنفيذي، سيترتب على تكوين أوسع برلمان تمثيل القوى السياسية في تاريخ البلاد، مما يجعله مهيئاً تماماً لإيداع مسودة الدستور الدائم للبلاد".

ودعا الرئيس السوداني إلى تعزيز التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وفقاً للأدوار المخولة لكل منهما، لافتاً إلى أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تكوين لجان للتحقيق في القضايا وذلك في إطار برنامج إصلاح الدولة وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأكد البشير أن كل المؤشرات تدل على أن الدولة تسير في تعافٍ تام في كافة المجالات مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والنماء للبلاد.

وأشار إلى أن للسودان تجارب برلمانية فريدة مختلفة عن غيره من الدول لاختلاف شعبه،مضيفاً أن تجربة الحوار الوطني أصبحت نموذجاً ومطلباً لإصلاح الدول التي تذخر بالتنوع الاجتماعي والسياسي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.