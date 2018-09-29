البشير: ملف (حلايب) حاضر في اللقاءات مع القيادة المصرية

الخرطوم 29 سبتمبر 2018- قال الرئيس السوداني عمر البشير، السبت إن قضية (حلايب) ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة المصرية مجددا التأكيد على أن بلاده صاحبة الحق في السيادة على المثلث المتنازع عليه مع مصر.

حلايب والحدود السودانية المصرية

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.

غير أن الأنظمة المصرية المتعاقبة تتعامل مع المثلت الحدودي كمنطقة مصرية خالصة للحد الذي يصوت فيه قاطنوه في الانتخابات الرئاسية المصرية.

ونقل البشير الذي التقى ليل السبت وفدا من قبيلة البشاريين التي تقطن المنطقة الحدودية محل النزاع أن السودان لديه من الوثائق ما يثبت "سودانية حلايب تاريخيا" وانهم مطمئنين لكافة مواقف البلاد في هذه القضية.

ونبه الرئيس السوداني الي انه لمس رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربعة لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين.

وترفض مصر طلب السودان التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بلاهاي، إذ يتطلب الخيار الأخير قبول الدولتان المتنازعتان على المثلث الحدودي المطل على البحر الأحمر في مساحة 22 ألف كلم مربع