البشير وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون بين البلدين

الكويت 11 أبريل 2017- بحث الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،العلاقات التي تربط البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وأطر توسعته.

أمير الكويت يستقبل الرئيس السوداني ـ 11 أبريل 2017 (صورة من سونا)

وجرت المباحثات في قصر "بيان "، بعد وصول البشير إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتعد هذه الزيارة الأولى للبشير للكويت بشكل خاص منذ 17 عاما.

وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح، في تصريح صحفي، عقب اللقاء"إن المباحثات شملت توسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية السودان الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الكويتية "ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والأخوة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات"، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وكان البشير وصل الكويت صباح الثلاثاء يرافقه عدد من الوزراء، حيث كان في استقباله بالمطار ، أمير الكويت وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين.

وقال الرئيس السوداني لدى لقائه الجالية السودانية مساء الثلاثاء، إن دولة الكويت ظلت تمول المشروعات الإستراتيجية بالسودان دون المطالبة بسداد الديون، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي يعتبر أكبر داعم لمشروعات السودان التنموية.

ووصف علاقات السودان والكويت "بالحميمة"، حيث يرجع تاريخها لفترة استقلال الكويت، مشيدا باتجاه الكويت لتدريب قواتها المسلحة في السودان وعدها ثقة كبيرة بالسودان.

من جانبه أعلن وزير الخارجية ابراهيم غندور عن اتفاق لشراكة استراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم التوقيع على الاتفاق قريبا.

وأشار غندور إلى الدعم الذي ظلت الكويت تقدمه للسودان، وزاد " إننا مهما حاولنا بالكلمات فلن نعبر عما قدمته الكويت للسودان".

وبحسب مسؤولين في الخارجية السودانية في وقت سابق فإن الرئيس البشير سيبحث مع أمير الكويت ملفات متعددة تشمل التعاون الثنائي، ودور الكويت في دعم مبادرة تحقيق الأمن العربي الغذائي، والتي صارت برنامج عمل بعد إجازتها من قبل القمة العربية.

وطرح السودان في فبراير الماضي، 220 مشروع استثماري تلبي احتياجات الوطن العربي في تحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعين الزراعي والحيواني وصل إلى 13 مليار دولار.

وتبنت قمة الرياض في مطلع العام 2013 مبادرة للرئيس عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي عبر توفير السودان لفرص واعدة للاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأفاد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الإثنين، أن الرئيس البشير، سيزور البحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد زيارته للكويت التي بدأت الثلاثاء.