البشير واثق من معالجة الإجراءات الأخيرة للضائقة الاقتصادية

الخرطوم 10 أكتوبر 2018- ابدى الرئيس السوداني عمر البشير ثقته في أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا وما يليها ستتوج بالنجاح وتنهي المشكلة الاقتصادية بما يمهد الطريق الى الاستقرار حين تطرح الموازنة القادمة.
- الرئيس السوداني عمر البشير
وقررت الحكومة مؤخرا تطبيق حزمة إجراءات لتدارك الوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار من بينها خط سياسات جديدة لعمليات الصادر وتشكيل آلية مستقلة لتحديد سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه بجانب طرح معايير جديدة لشراء الذهب بعد ان كان يتحكم فيه بنك السودان المركزي.
وقال البشير خلال تسلمه الأربعاء الرد على خطابه أمام فاتحة جلسات الهيئة التشريعية في دورتها الثامنة -إن الفترة حتى 2020 م تتطلب "بذل المزيد من الجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي؛ خاصة ما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجازة القوانين وتكوين المؤسسات ذات الصلة بقيام الانتخابات".
وأضاف" السودان في ظل ما يحيط به من اضطرابات إقليمية استطاع الحفاظ على أمنه بل لعب دورا كبيرا في تحقيق المصالحات بدول الجوار؛ مما رفع من شأنه وعضد من دوره إقليميا ودوليا".
ولفت الى أن النشاط الخارجي للهيئة التشريعية ساهم كثيرا في كف العديد من المشاكل وجلب المنافع للسودان.
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