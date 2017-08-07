البشير والملك سلمان يبحثان بطنجة العلاقات الثنائية

الخرطوم 7 أغسطس 2017- أجرى الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقر الأخير بمدينة طنجة المغربية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.
- الملك سلمان استقبل البشير بمقر إقامته في طنجة المغربية الإثنين 7 أغسطس 2017 (واس)
وطبقاً لـ(وكالة الأنباء السعودية) فإن البشير والملك سلمان تبادلا الأحاديث الأخوية وأستعرضا العلاقات بين البلدين.
ووصل البشير، الجمعة الماضية، إلى المملكة المغربية في زيارة وصفت بأنها "خاصة"، بينما كان الملك سلمان سبقه الى هناك في الرابع والعشرين من يوليو ، حيث يقضي بدوره إجازته بطنجة.
وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الدولة مدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت وسفير السودان لدي المغرب سليمان عبدالتواب وعدد من المسؤولين.
وقبيل أسابيع زارالرئيس البشير المملكة العربية السعودية وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي وولي العهد تركزت حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث بالمنطقة.
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