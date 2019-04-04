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البشير وديبي يتفقان على التعاون لمواجهة التحديات الأمنية في الإقليم

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الخرطوم 4 أبريل 2019- انهى الرئيس التشادي ادريس ديبي الخميس محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم التي وصلها في زيارة استغرقت بضع ساعات، توجت بالاتفاق على العمل سويا لمواجهة كافة التحديات خاصة علي الصعيد الأمني والسياسي داخل الإقليم.

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الرئيسان السوداني والتشادي أجريا مباحثات في الخرطوم الخميس 4 أبريل 2019

وامتدح ديبي في تصريحات مشتركة عقب المحادثات مع نظيره السوداني "التطور الكبير" الذي تشهده علاقات البلدين وقال إنهما بلدان يضمان شعبا واحدا نتيجة للتداخل الاجتماعي بينهما على الحدود وداخل المدن.

وأكد "اتفاق البلدان على العمل سويا لمواجهة كافة التحديات التي تواجههما خاصة على الصعيد الأمني والسياسي داخل الإقليم فضلا عن الأوضاع بليبيا".

واشاد ديبي باتفاق البلدين على تعزيز الربط بينهما عبر الطرق البرية والسكة الحديدية، لافتا إلى الأثر الاقتصادي الايجابي الكبير لمشروع الربط عبر الألياف الضوئية فيما يتعلق بتخفيض تكلفة الاتصالات بتشاد.

وأعلن عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بالخرطوم قريبا لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

من جهته ابدى الرئيس السوداني رضاه حيال مستوى العلاقات مع تشاد.

وقال إن القوات السودانية المشتركة التي تمثل نموذجاً طيباً لتطوير علاقات البلدين ساهمت بشكل كبير في الاستقرار بإقليم دارفور وحالت دون أنشطة العناصر السالبة الإرهابية والاجرامية على حدود البلدين.

وأكد البشير سعي البلدين الجاد لتحقيق الربط بينهما عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، مشيرا الى إتمام مشروع الربط بالألياف الضوئية بين انجمينا والخرطوم كمرحلة اولي يمتد بعدها الي الدول المجاورة.

وأبان أن المباحثات تناولت الاوضاع في دول الجوار وسبل التنسيق لتنفيذ اتفاق سلام أفريقيا الوسطي لتحقيق الامن والاستقرار بها بجانب التطورات في ليبيا ومكافحة جماعة "بوكو حرام".

ولفت الي أن قمة تجمع دول الساحل والصحراء التي دعا إليها الرئيس التشادي ستناقش مستقبل المنظمة وتحديد مقرها الجديد.

وهنأ البشير الرئيس التشادي على حسم محاولات الحركات التشادية المتمردة للدخول الي تشاد.



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