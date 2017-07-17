 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 17 تموز (يوليو) 2017

البشير وولي عهد أبوظبي يبحثان قضايا الإرهاب والتطرف

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

أبوظبي 17 يوليو 2017- وصل الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين الى دولة الإمارات العربية المتحدة فى مستهل جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية أيضا.

JPEG - 45.3 كيلوبايت
البشير وبن زايد ناقشا قضايا الإرهاب والتطرف وتمويلها ..الإثنين 17 يوليو 2017 (وام)

وانخرط البشير فور وصوله فى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بقصر البحر بإبوظبي تصدرت أجندتها العلاقات بين البلدين والتطورات علي الساحتين الاقليمية والدولية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن البشير وبن زايد ناقشا تحديات المنطقة وفي مقدمتها التطرف و الإرهاب وأنجع سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها، وأصفة زيارة الرئيس السوداني بـ ( الأخوية).

واعرب ولي عهد ابو ظبي خلال لقائه بالبشير طبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء) عن سعادته بالزيارة التي تاتي في إطار تعزيز العلاقات الاخوية، والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين في ظل اهتمام الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات بدعم وتطوير علاقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وكان مسؤولون سودانيون أكدوا أن جولة البشير التي تشمل الإمارات والسعودية تتم في إطار محاولات الخرطوم للعب دور في تهدئة الأزمة الناشبة بين هذه الدول وقطر.

واتخذت الخرطوم موقفاً محايداً تجاه تلك الأزمة ، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين من خلال مساندتها لمبادرة أطلقها أمير الكويت، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة دولة قطر تحت ذريعة دعمها للإرهاب.

وفى يونيو الماضي وصف البشير الأزمة بين دول الخليج بأنها "فتنة"، وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها أمير الكويت لرأب الصدع بين أطراف الأزمة وإعادة لحمة التوافق والوئام بينها.

وأستقبل البشير لدي وصوله الى مطار أبوظبي الدولي سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الاماراتيين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (2) 2017-07-16 23:42:58 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@outlook.com (1) مهما كان جهد التحري والتقصي الذي تبذله للوصول الى خفايا وأسرار المؤامرات والانقلابات والغزوات في تاريخ السودان الحديث، ومدى قناعتك بأنك وقفت على كل شاردة وواردة، (...)

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)

الزارعنا غير الله اليجي يعاقبنا! 2017-07-13 01:47:56 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل (1) أرجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين في الخامس من نوفمبر 1997 والسابع عشر من اكتوبر 2006، لمدة ثلاثة أشهر اخرى. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.