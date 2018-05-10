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البشير يأمر بالإفراج عن منتسبين لحركة (العدل والمساواة) واسقاط الإعدام

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الخرطوم 10 مايو 2018- أسقط الرئيس السوداني عمر البشير الخميس، مجددا عقوبة الاعدام عن خمسة من منتسبي حركة العدل والمساواة المسلحة، وأمر بإطلاق سراحهم فوراً.

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الرئيس عمر البشير

وشمل القرار كل من إبراهيم عبد الرحمن صافي النور، يحي أبكر موسى النور، ابراهيم علي الرشيد عبد القادر، محمد إبراهيم الدومة وازرق دلدوم آدم هارون.

وينتمي المفرج عنهم لحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم، جرى اعتقالهم في أوقات متفرقة.

وأكد القيادي بالحركة محمد زكريا لـ (سودان تربيون) إن القرار لم يدخل حيز التنفيذ على الفور، وتوقع أن تكتمل اجراءات الافراج عن الموقوفين خلال اليومين المقبلين.

ورأى في القرار خطوة أيجابية تلقى الترحيب، لكنه طالب باطلاق سراح جميع الأسرى والكشف عن مكان ضباط بصف الحركة قال إنهم لازالوا مفقودين.

وكان الرئيس السوداني أصدر في مارس 2017 قرارا، بإسقاط عقوبة الإعدام عن 66 من منسوبي حركات دارفور المسلحة المتهمين بالتورط في عدد من المعارك ،أبرزهم عبد العزيز عشر الأخ غير شقيق لزعيم حركة العدل والمساواة فضلا عن العفو عن 193 متهما منهم.

وقال عضو اللجنة العليا لمتابع انفاذ مخرجات الحوار الوطني وزير الاعلام أحمد بلال إن الخمسة المشمولين بالعفو الرئاسي الحالي حدث اختلاف في اسمائهم مما اعاق إطلاق سراحهم لأكثر من عام.

وأفاد أن قرار الرئيس جاء استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطني وتعزيزا للأجواء.

ونص القرار الذي صدر العام الماضي على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أمدرمان التي وقعت عام 2008 وعددهم 44 نزيلا، إلى جانب العفو العام عن متهمين في معركة "دونكي البعاشيم" وعددهم 18 نزيلا، ومعركة "كلبس" وعددهم 4 نزلاء، ومعركة "فنقا" وعددهم 12 متهماً ومعركة "قوز دنقو" وعددهم 181.



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