البشير يؤثر حضور احتفال قومي بإثيوبيا على منتدى في مصر

الخرطوم 7 ديسمبر 2017 ـ آثر الرئيس السوداني زيارة إثيوبيا يوم الجمعة لمشاركتها احتفالا قوميا بأسمرا عاصمة إقليم عفر، على تلبية دعوة من الرئيس المصري لحضور منتدى الاستثمار والأعمال لأفريقيا المنعقد في ذات اليوم بشرم الشيخ.

البشير يتوسط ديسالين والسيسي في مراسم توقيع اتفاق سد النهضة بالخرطوم ـ الإثنين 23 مارس 2015

وكلف البشير، نائب رئيس الوزراء لحضور منتدى شرم الشيخ، ما يشي بفتور العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

وتلقى البشير دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي للمشاركة في منتدى "أفريقيا 2017" بشرم الشيخ، والذي يقام تحت شعار "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول أفريقية وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين.

وفضل الرئيس البشير أن يقود وفدا رفيعا من حكومته صباح الجمعة إلى إثيوبيا لمشاركة الجارة الشرقية احتفالاتها بيوم الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية الذي يوافق الثامن من ديسمبر من كل عام.

وتقام المناسبة الوطنية هذا العام بمدينة "أسمرا" عاصمة إقليم عفر، تحت شعار: "دستورنا في تجدد".

ويرافق البشير في الزيارةن بحسب وكالة السودان للأنباء، وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، وزير الخارجية إبراهيم غندور، مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت.

ويرتبط السودان بعلاقات وثيقة مع جارته إثيوبيا انعكست في التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، فضلا عن التوافق اللافت بين البلدين في ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي تتحفظ مصر على تشييده على مجرى النيل الأزرق.

وفي المقابل تشهد العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا من حين لآخر بسبب عدد من الملفات العالقة، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر.

ويقود نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي وفد السودان المشارك في منتدى الاستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم بشرم الشيخ والذي يبدأ أعماله يوم الجمعة بمشاركة 17 دولة وعدد كبير من الشركات ورجال الأعمال.

وتتضمن أعمال المنتدى لقاءات بين رؤساء الوفود والدول المشاركة الى جانب اجتماعات خاصة تتعلق بقضايا القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموضوعات أخرى تتعلق بدول الكوميسا إضافة للقاءات برجال الأعمال والمستثمرين بدول الكوميسا لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية كما يصاحب المنتدى معرض الاستثمار الأفريقي.